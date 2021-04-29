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Новый тренер Таврии собирается ставить команде комбинационной футбол
Юрий Чумак начал работать с командой
tavriya.com.ua
Новый главный тренер "
"Я предпочитаю комбинационный футбол. В течение последних трех лет я работал с опытными тренерами - в "Спартаке" Юрмала и в "Шахтере" Солигорск, которые занимали призовые места в своих странах. Со "Спартком" мы стали чемпионами, с "Шахтером" занимали второе, третье место и выиграли Кубок Беларуси.
У меня и мировоззрение изменилось, когда поработал поближе с опытными тренерами. Понятно, что тренировочный процесс, как раньше я его видел и как я его вижу сейчас. Конечно, будут изменения. Но изменения будут именно в сторону комбинационного футбола", - сказал Чумак.
Напомним, что на данный момент "Таврия" занимает 4-е место в своей группе Второй лиги.
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