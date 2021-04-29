Новый тренер Таврии собирается ставить команде комбинационной футбол

Новый главный тренер " Таврии " Юрий Чумак, который будет руководить командой с приставкой и.о., рассказал о том, какую игру он собирается ставить крымчанам.

"Я предпочитаю комбинационный футбол. В течение последних трех лет я работал с опытными тренерами - в "Спартаке" Юрмала и в "Шахтере" Солигорск, которые занимали призовые места в своих странах. Со "Спартком" мы стали чемпионами, с "Шахтером" занимали второе, третье место и выиграли Кубок Беларуси.

У меня и мировоззрение изменилось, когда поработал поближе с опытными тренерами. Понятно, что тренировочный процесс, как раньше я его видел и как я его вижу сейчас. Конечно, будут изменения. Но изменения будут именно в сторону комбинационного футбола", - сказал Чумак.