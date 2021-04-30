Игрок Нивы В: Сегодня Первая и Вторая лиги не сильно отличаются

Защитник винницкой "Нивы" Виктор Георгиев рассказал об адаптации в команде.

- "Реал Фарма", "Жемчужина", "Балканы" – каждая команда имела свой стиль игры. Какая из этой тройки тебе импонировала больше всего?

– Думаю, что "Балканы". Чувствовал, что гармонично вписываюсь в тогдашний состав команды.

- Почему не получилось в "Балканах"? Ведь с повышением в классе команда демонстрировала агрессивный голевой футбол.

– Травмы. Поэтому так получилось, что пришло время перемен. И я перебрался в "Черкащину". Что было дальше, думаю, известно всем.

- И вот ты в составе "Нивы". Как прошла адаптация на новом месте твоей трудовой деятельности?

– Я очень доволен, что здесь оказался. Делаю все для команды, а команда делает все, чтобы я прогрессировал. Поэтому никаких неудобств не испытываю.

- Имея солидное количество выступлений в рамках Первой лиги, как чувствуешь себя во Второй?

– Как рыба в воде. На сегодняшний день что Первая лига, что Вторая не сильно отличаются друг от друга. Здесь есть команды, которые явно не исчезнут из поля зрения в Первой лиге, – сказал Георгиев.

Напомним, что 24-летний футболист присоединился к винницкой "Ниве" в начале марта текущего года.