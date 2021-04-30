Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Матчи пятницы в 20-м туре, смотреть онлайн, видетрансляции
Сегодня пройдет пять матчей
Фото - ФК Металл
ЭПИЦЕНТР - ВОЛЫНЬ-2 (13:00)
МЕТАЛЛ - ЯРУД (15:00)
ЧАЙКА - КАРПАТЫ (Львов) (16:00)
ДНЕПР - НИКОЛАЕВ-2
МЕТАЛЛУРГ - БАЛКАНЫ (17:00)
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