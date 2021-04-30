Вторая лига. Очередные очки Карпат на выезде и разгром команды Красноперова - обзор матчей 20-го тура в пятницу

ЭПИЦЕНТР - ВОЛЫНЬ-2 3:0 (1:0)

Голы: Ивашко (44, 54), Червонецкий (58)

Очередные голы Руслана Ивашко, который вышел на чистое второй место в списке бомбардиров группы А с одиннадцатью голами. В целом ожидаемый разгром дублеров "Волыни-2", которые после этого тура официально стали слабейшей командой северо-запада в календарном 2021-м.

МЕТАЛЛ - ЯРУД 5:0 (2:0)

Голы: Демченко (26, 43), Жо (48), Подлепенец (50), Сикорский (90+3)

Третье поражение кряду для мариупольцев и четвертый матч без побед у команды Олега Красноперова. Отметим также и дебютный гол в составе "Металла" Игоря Сикорского.

ЧАЙКА - КАРПАТЫ (Львов) 1:1 (0:1)

Голы: Пограничный (61) - Бычек (32)

Сумела все же "Чайка" избежать поражения от львовских "Карпат", хотя те открыли счет и были близки к третьей кряду победе на выезде. Забил у хозяев зимний новичок команды Тимур Пограничный.

ДНЕПР - НИКОЛАЕВ-2 1:0 (0:0)

Гол: Аверьянов (78 пен)

Победный гол Максима Аверьянова оставил черкасский "Днепр" на пятом месте группы Б Второй лиги.

МЕТАЛЛУРГ - БАЛКАНЫ 2:0 (2:0)

Голы: Сарапий (14 пен), Остапенко (27)

Еще в первом тайме запорожцы обеспечили себе комфортное преимущество перед "Балканами", которое и довели до логического завершения после перерыва. Пятая домашняя победа "Металлурга" кряду.