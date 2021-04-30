В матче 19-го тура Второй лиги судья ошибся, не назначив два пенальти

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил некоторые игровые эпизоды матча 19-го тура чемпионата Второй лиги группы "А" ПФЛ Украины "Ужгород" - "Подолье".

Сначала комитет указал на ошибку арбитра в эпизоде на 88-й минуте встречи, когда тот не назначил пенальти в ворота "Ужгорода".

88 минута. Во время единоборства за мяч между Сергеем Машталиром ("Ужгород") и Станиславом Мораренко ("Подолье") в пределах штрафной Машталир, опоздав на мгновение и пытаясь сыграть в мяч, совершил неправомерный контакт с Мораренко, который контролировал мяч, и ударил / наступил на его ногу, что привело к падению последнего.

Арбитр объяснил этот эпизод как симуляцию и вынес желтую карточку Мораренко, что не совсем соответствовало тому, что происходило на поле.

Подобные действия Машталира определяются как нарушение в соответствии с положениями п. 1 правила 12 (стр. 103) и правила 14 (стр. 123), которые, при четком соблюдении соответствующих критериев оценки единоборств, требуют от арбитров максимальной концентрации внимания, мгновенного реагирования, решительных действий и принятия правильных решений.

Определение симуляции и назначения углового удара в этой ситуации не соответствуют вышеуказанным требованиям правил. Назначение 11-метрового удара в ворота "Ужгорода" без каких-либо дисциплинарных санкций было бы приемлемым / правильным решением", – сказано в объяснении комитета.

Также комитет арбитров указывает, что на 4-й компенсированной минуте ко второму тайму Павлюк ошибочно не назначил 11-метровый в ворота "Подолья".

90+4 минута. Во время единоборства за мяч между вратарем Олегом Чуваевым ("Подолье") и нападающим Владимиром Дураном ("Ужгород") в пределах штрафной "Подолья" Чуваев, пытаясь сыграть в мяч руками, допустил неправомерный контакт с Дураном, который пытался сыграть в мяч головой, и влетел в него в безрассудный способ, что привело к его падению и незначительного травмированию.

Арбитр объяснил этот эпизод как игровое столкновение и назначил угловой удар.

Такая борьба за мяч со стороны Чуваева, несмотря на полное пренебрежение безопасностью соперника, согласно требованиям п. 1 правила 12 (стр. 103) и правила 14 (стр. 123), должна определяться как нарушение.

Такие обстоятельства требуют от арбитров максимальной концентрации внимания и принятия правильных, жестких решений. Назначение углового удара в этой ситуации не соответствует вышеуказанным требованиям правил.

Назначение 11-метрового удара в ворота "Подолья" и вынесение желтой карточки (безрассудство) Чуваеву было бы приемлемым / правильным решением", – сказано в разъяснении комитета.