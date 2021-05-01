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Вторая лига. День нереализованных пенальти и удалений - обзор субботних матчей 20-го тура
"Подолье" и "Кривбасс" все ближе к Первой лиге
Фото - ФК Кривбасс
КАРПАТЫ (Галич) - ДИНАЗ 1:1 (0:0)
Голы: Хомченко (85) - Бовтрук (90+2)
На 79-й минуте Шевченко ("Диназ") не забил пенальти (вратарь)
В центральном поединке дня долгое время соперникам не удавалось размочить ворота друг друга и такой шанс получил Вячеслав Шевченко. Но пенальти в его исполнении Остап Вульчин потащил. Ну а вскоре Виктор Хомченко, который этот матч начинал в запасе, открыл счет. Но уже в компенсированное время Вадим Бовтрук его сравнял и принес "Диназу" ничью, которая стала для вышгородцев пятой кряду в чемпионате.
ПОДОЛЬЕ - НИВА (Винница) 2:0 (1:0)
Голы: Карпенко (29), Салбак (84)
На 84-й минуте Салбак ("Подолье") не забил пенальти (вратарь)
Удален: Хохлов ("Нива", 83)
Еще один интересный матч ожидался на северо-западе в статусе регионального дерби. Но хмельницкий клуб все же оказался сильнее прогрессирующей "Нивы", забив по голу в каждом из таймов. В середине первого Игорь Карпенко за счет стенки с Прихной обыграл полсостава соперника и пробил практически без замаха мимо Гуридова. После перерыва вратарь винничан потащил пенальти, но Фади Салбак все же оказался первым и на добивании.
ЧЕРНИГОВ - БУКОВИНА 2:1 (1:0)
Голы: Мчедлишвили (43), Сердюк (90) - Калайтан (53)
На 52-й минуте Орловский ("Буковина") не забил пенальти (вратарь)
Удален: Орнат ("Буковина", 48)
По драматургии один из лучших матчей дня, снова с незабитым пенальти. Причем голкипер "Чернигова" Александр Ширай взял удар Бориса Орловского с точки "намертво". В концовке каждого из таймов "тиграм" удалось забить, а вот "Буковина", которая всю вторую половину провела в меньшинстве, отличилась лишь однажды. Гол с добивания на счету Антона Калайтана.
РУБИКОН - ОБОЛОНЬ-2 1:2 (0:1)
Гол: Довидайтис (63) - Скидан (25), Василенко (48)
Вторая кряду победа молодых "пивоваров". После ошибки вратаря "Рубикона" Алексея Майбороды Руслану Скидану удалось открыть счет в середине первого тайма. После гола Станислава Василенко в дебюте второй половины задышалось подопечным Александра Антоненко еще легче. Американец Томас Довидайтис забил свой дебютный гол в Украине в середине второго тайма, но у него оказался лишь "престижный" статус в областном дерби.
КРИВБАСС - ЭНЕРГИЯ 5:0 (2:0)
Гол: Черний (24 пен), Рябов (32), Збунь (54), Горват (69), Заименко (79)
Криворожане были лучше, но открыть счет у них получилось лишь в середине первого тайма, да и то с пенальти. Правда после этого, при всех стараниях Дворника, голы посыпались, словно из рога изобилия. Мог "Кривбасс" спокойно доводить счет до двузначного, ибо обороны у "Энергии" по сути не было. Но был вратарь, к которому вряд ли можно предъявить хоть какие-то претензии по сегодняшнему избиению клуба из Новой Каховки.
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