Вторая лига
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Вторая лига. Игры 20-го тура - Диназ гостит у Карпат из Галича, Кривбасс принимает Энергию. LIVE
Всего пять игр, как и вчера
Фото - ФК Диназ
КАРПАТЫ (Галич) - ДИНАЗ (13:00)
ПОДОЛЬЕ - НИВА (Винница) (16:00)
ЧЕРНИГОВ - БУКОВИНА
РУБИКОН - ОБОЛОНЬ-2 (17:00)
КРИВБАСС - ЭНЕРГИЯ
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