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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Игры 20-го тура - Диназ гостит у Карпат из Галича, Кривбасс принимает Энергию. LIVE

Вторая лига
(1 голосов)

Всего пять игр, как и вчера

Вторая лига. Игры 20-го тура - Диназ гостит у Карпат из Галича, Кривбасс принимает Энергию. LIVE

Фото - ФК Диназ

Новина українською

КАРПАТЫ (Галич) - ДИНАЗ (13:00)

ПОДОЛЬЕ - НИВА (Винница) (16:00)

ЧЕРНИГОВ - БУКОВИНА

РУБИКОН - ОБОЛОНЬ-2 (17:00)

КРИВБАСС - ЭНЕРГИЯ

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Диназ (Вышгород)
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