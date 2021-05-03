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Игра в триста. ВИДЕО, как Чернигов в одной атаке дважды зарядил в перекладину ударами издали

Вторая лига
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А может это Хоттабыч был рядом?

Игра в триста. ВИДЕО, как Чернигов в одной атаке дважды зарядил в перекладину ударами издали

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В минувшую субботу Чернигов в рамках 20-го тура Второй лиги принимал Буковину и победил со счетом 2:1. Но черновицкой команде откровенно повезло, что в ее ворота влетели лишь два мяча. В начале второго тайма Виталий Ментей прямым ударом со штрафного пробил в перекладину. Мяч отскочил в поле, игрок Чернигова Анатолий Романченко пробил слета метров с 30-ти и опять за Буковину сыграл каркас!

Добавим, что Чернигов находится на девятом месте в турнирной таблице, Буковина - шестая.

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В статье: Буковина (Черновцы) ФК Чернигов
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