Игра в триста. ВИДЕО, как Чернигов в одной атаке дважды зарядил в перекладину ударами издали

В минувшую субботу Чернигов в рамках 20-го тура Второй лиги принимал Буковину и победил со счетом 2:1. Но черновицкой команде откровенно повезло, что в ее ворота влетели лишь два мяча. В начале второго тайма Виталий Ментей прямым ударом со штрафного пробил в перекладину. Мяч отскочил в поле, игрок Чернигова Анатолий Романченко пробил слета метров с 30-ти и опять за Буковину сыграл каркас!

Добавим, что Чернигов находится на девятом месте в турнирной таблице, Буковина - шестая.