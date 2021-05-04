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Вторая лига. Перемога деклассирует Яруд за тайм (3:0)
Команда Олега Красноперова не может выбраться из кризиса
Фото - ФК Перемога
Поражения "Яруда" от "Металлурга" (1:2), "Кривбасса" (0:2) и "Металла" (0:5) еще можно было объяснить силой соперников. Но вот сегодняшняя неудача в гостевой перенесенной игре 12-го тура с "Перемогой" (0:3) говорит о кризисе мысли у Олега Красноперова и кризисе исполнения у его молодых подопечных.
То, что держать удар "Яруд" пока не научен, подтвердил первый тайм, проигранный гостями вчистую. Первые два гола, которые забивали Родион Сердюк и Богдан Пономаренко, пришли с левого фланга обороны мариупольской команды. Ну а третий можно назвать мини-шедевром в исполнении Артема Радченко, который сместился слева в центр и пробил по уходящей от вратаря траектории под перекладину!
Победа позволила днепровскому клубу обойти "Яруд" и "Балканы" в таблице, сравнявшись по очкам с "Энергией", которая занимает шестую строчку. При этом у "Перемоги" еще имеется матч в запасе. Мариупольский же коллектив после четырех поражений кряду упал на девятое место.
Перемога - Яруд 3:0 (3:0)
Голы: Сердюк (19), Пономаренко (25), Радченко (39)
Перемога: Суаиб, Рубцов, Сердюк, Сидоренко, Линкевич, Пономаренко, Павлюк, Вишневский, Боровик, Радченко, Шмелев.
Яруд: Карнаух, Лысенко, Таранда, Товстый, Саенко, Матвеев, Мочевинский, Булгаков, Литюк, Корицкий, Литовченко.
Удаления: Линкевич (81) - Мочевинский (79)
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