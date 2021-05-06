Вторая лига
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Таврия - Днепр Черкассы: смотреть онлайн, видеотрансляция
Матч соседей по турнирной таблице
Фото - ФК Таврия
Подопечные Юрия Чумака примут "Днепр" Игоря Столовицкого, который идет уже на пятом месте.
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