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Вторая лига. Таврия громит Днепр в дебютной игре Чумака (4:0)
Новый наставник симферопольцев дебютирует уверенной викторией
Фото - ФК Таврия
Юрий Чумак, который пришел на смену уволенному Олегу Федорчуку, имел достаточно времени для подготовки к игре с черкасским "Днепром". Результат не заставил себя ждать, уже в дебюте Павел Чмеленко красиво исполнил штрафной и открыл счет. Вскоре защитник "Таврии" отметился дублем, удачно подключившись на стандарт.
В дебюте второго тайма черкащане остались в меньшинстве, за грубость был удален Владислав Барский. Достаточно оперативно симферопольцам удалось воплотить в жизнь еще и численное преимущество, Максим Богданов красивым ударом оформил третий гол. Ну а четвертый, в похожем стиле, забил капитан "Таврии" Алексей Бойко.
"Таврия", скорее всего, финиширует не ниже четвертого места группы Б. Правда всерьез вмешаться в борьбу "Металлурга" и "Кривбасса" подопечным Чумака уже вряд ли удастся.
Таврия - Днепр 4:0 (2:0)
Голы: Чмеленко (8, 35), Богданов (59), Бойко (67)
Удаление: Барский (54)
Таврия: Онопко, Захарченко, Заика, Чмеленко, Бесараб, Богданов, Окатый, Масалов, Гура, Барладым, Бойко.
Днепр: Старченко, Виниченко, Барский, Кузнецов, Шурубура, Сулейман, Янаков, Лобода, Аверьянов, Фхакадзе, Сахнюк.
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