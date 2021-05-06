Вторая лига. Таврия громит Днепр в дебютной игре Чумака (4:0)

Юрий Чумак, который пришел на смену уволенному Олегу Федорчуку, имел достаточно времени для подготовки к игре с черкасским "Днепром". Результат не заставил себя ждать, уже в дебюте Павел Чмеленко красиво исполнил штрафной и открыл счет. Вскоре защитник "Таврии" отметился дублем, удачно подключившись на стандарт.

В дебюте второго тайма черкащане остались в меньшинстве, за грубость был удален Владислав Барский. Достаточно оперативно симферопольцам удалось воплотить в жизнь еще и численное преимущество, Максим Богданов красивым ударом оформил третий гол. Ну а четвертый, в похожем стиле, забил капитан "Таврии" Алексей Бойко.

"Таврия", скорее всего, финиширует не ниже четвертого места группы Б. Правда всерьез вмешаться в борьбу "Металлурга" и "Кривбасса" подопечным Чумака уже вряд ли удастся.

Таврия - Днепр 4:0 (2:0)

Голы: Чмеленко (8, 35), Богданов (59), Бойко (67)

Удаление: Барский (54)

Таврия: Онопко, Захарченко, Заика, Чмеленко, Бесараб, Богданов, Окатый, Масалов, Гура, Барладым, Бойко.

Днепр: Старченко, Виниченко, Барский, Кузнецов, Шурубура, Сулейман, Янаков, Лобода, Аверьянов, Фхакадзе, Сахнюк.