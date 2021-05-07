Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Минимальные победы Подолья и Эпицентра, сенсационное поражение Перемоги - обзор пятничных матчей 21-го тура
"Никополь" выиграл на выезде впервые с октября
Фото - СК Чайка
ЭПИЦЕНТР - ОБОЛОНЬ-2 1:0 (1:0)
Гол: Кузив Р. (28)
Удаление: Покоевой (69)
Не самая убедительная виктория дунаевчан, с учетом того, что целых полтайма они провели в большинстве. Тем не менее, интрига сохранялась до последних секунд.
ПЕРЕМОГА - НИКОПОЛЬ 1:2 (1:0)
Голы: Боровик (45+1) - Рогулин (61), Жуков (90+2 пен)
Волевая победа "бордовых" на выезде, хотя после первого тайма казалось, что все идет по сценарию, удобному для "Перемоги". Но днепряне вслед за разгромом крепкого "Яруда" (3:0) проиграли одному из аутсайдеров, еще раз доказав свою нестабильность.
ПОДОЛЬЕ - ЧАЙКА 1:0 (1:0)
Гол: Каверин (21)
Гол Виталия Каверина в дебюте так и остался единственным для фаворита, что все же позволило сделать главное - набрать три очка. Кризис результатов "Чайки", как и беспроигрышная серия команды из Петропавловской Борщаговки, продолжается.
Популярное сейчас
- Ванат останется в Динамо надолго, Косовский пролонгировал отношения с Ворсклой. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Первый за 35 лет: в матче с Ромой Кавани встряхнул пыль с интересного достижения в рамках еврокубков
- "Что это, уже ниже дна?" Ультрас Зари обратились к УАФ по поводу организации финала Кубка Украины
- В гостях как дома, в ожидании прерывания долгосрочных серий - анонс 21-го тура Второй лиги
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату