  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Минимальные победы Подолья и Эпицентра, сенсационное поражение Перемоги - обзор пятничных матчей 21-го тура
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Минимальные победы Подолья и Эпицентра, сенсационное поражение Перемоги - обзор пятничных матчей 21-го тура

Вторая лига
(1 голосов)

"Никополь" выиграл на выезде впервые с октября

Вторая лига. Минимальные победы Подолья и Эпицентра, сенсационное поражение Перемоги - обзор пятничных матчей 21-го тура

Фото - СК Чайка

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

ЭПИЦЕНТР - ОБОЛОНЬ-2 1:0 (1:0)

Гол: Кузив Р. (28)

Удаление: Покоевой (69)

Не самая убедительная виктория дунаевчан, с учетом того, что целых полтайма они провели в большинстве. Тем не менее, интрига сохранялась до последних секунд.

ПЕРЕМОГА - НИКОПОЛЬ 1:2 (1:0)

Голы: Боровик (45+1) - Рогулин (61), Жуков (90+2 пен)

Волевая победа "бордовых" на выезде, хотя после первого тайма казалось, что все идет по сценарию, удобному для "Перемоги". Но днепряне вслед за разгромом крепкого "Яруда" (3:0) проиграли одному из аутсайдеров, еще раз доказав свою нестабильность.

ПОДОЛЬЕ - ЧАЙКА 1:0 (1:0)

Гол: Каверин (21)

Гол Виталия Каверина в дебюте так и остался единственным для фаворита, что все же позволило сделать главное - набрать три очка. Кризис результатов "Чайки", как и беспроигрышная серия команды из Петропавловской Борщаговки, продолжается.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Подолье (Хмельницкий) Эпицентр (Дунаевцы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...