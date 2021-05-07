Вторая лига. Минимальные победы Подолья и Эпицентра, сенсационное поражение Перемоги - обзор пятничных матчей 21-го тура

ЭПИЦЕНТР - ОБОЛОНЬ-2 1:0 (1:0)

Гол: Кузив Р. (28)

Удаление: Покоевой (69)

Не самая убедительная виктория дунаевчан, с учетом того, что целых полтайма они провели в большинстве. Тем не менее, интрига сохранялась до последних секунд.

ПЕРЕМОГА - НИКОПОЛЬ 1:2 (1:0)

Голы: Боровик (45+1) - Рогулин (61), Жуков (90+2 пен)

Волевая победа "бордовых" на выезде, хотя после первого тайма казалось, что все идет по сценарию, удобному для "Перемоги". Но днепряне вслед за разгромом крепкого "Яруда" (3:0) проиграли одному из аутсайдеров, еще раз доказав свою нестабильность.

ПОДОЛЬЕ - ЧАЙКА 1:0 (1:0)

Гол: Каверин (21)

Гол Виталия Каверина в дебюте так и остался единственным для фаворита, что все же позволило сделать главное - набрать три очка. Кризис результатов "Чайки", как и беспроигрышная серия команды из Петропавловской Борщаговки, продолжается.