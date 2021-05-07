Вторая лига
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Вторая лига. Эпицентру и Подолью нельзя терять очки дома, очный матч середняков группы Б - матчи пятницы. LIVE
Три встречи в продолжении 21-го тура
Фото - СК Чайка
ЭПИЦЕНТР - ОБОЛОНЬ-2 (13:00)
ПЕРЕМОГА - НИКОПОЛЬ
ПОДОЛЬЕ - ЧАЙКА (16:00)
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