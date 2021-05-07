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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Эпицентру и Подолью нельзя терять очки дома, очный матч середняков группы Б - матчи пятницы. LIVE

Вторая лига
(1 голосов)

Три встречи в продолжении 21-го тура

Вторая лига. Эпицентру и Подолью нельзя терять очки дома, очный матч середняков группы Б - матчи пятницы. LIVE

Фото - СК Чайка

Новина українською

ЭПИЦЕНТР - ОБОЛОНЬ-2 (13:00)

ПЕРЕМОГА - НИКОПОЛЬ

ПОДОЛЬЕ - ЧАЙКА (16:00)

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В статье: Подолье (Хмельницкий) Эпицентр (Дунаевцы)
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