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Ярославский: Надеюсь, в Первой лиге уже будет играть не Металл, а Металлист

Вторая лига
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Процесс идет

Ярославский: Надеюсь, в Первой лиге уже будет играть не Металл, а Металлист

Новина українською

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о том, на каком этапе находится проект возрождение клуба и когда произойдёт слияние с "Металлом".

- Имеет ли Александр Ярославский финансовое отношение к "Металлу"?

- Сейчас у меня нет никаких финансовых отношений с "Металлом", но потом я догоню и в этом аспекте. Остаток деятельности без моей вовлеченности не проходит. Я сказал, как только все будет юридически решено, я все им верну. Я сказал: "Тратьте, а я вам все верну. Не переживайте, все будет в полном порядке". Они могут спокойно довериться моему слову, ведь мы уже эти ситуации проходили не раз. У нас никогда не было контрактов с Красниковым. И думаю, что у него ко мне никаких вопросов нет. Для меня все финансовые вопросы - вопрос принципа.

- На каком этапе сейчас находится вопрос возвращения бренда "Металлиста"?

- Надеюсь, что месяц или несколько месяцев. Надеюсь, что уже в Первой лиге будет играть тот "Металлист"!

- Каков бюджет?

- Речь об этом ежеминутно, ежесекундно. Мы включились! Болельщики могут быть спокойны. Бюджет будет достаточным, чтобы играть в Лиге Европы или даже в Лиге чемпионов.

- Как относитесь к конкуренции со стороны лидеров украинского футбола после возвращения?

- Я хочу всех поблагодарить за поддержку. Все они футбольные люди, которым футбол нужен. Их переживания о качестве и уровне футбола преобладают над любовью к материальным благам УЕФА. Когда вернемся в УПЛ, дело пойдет веселее. Когда попадем в еврокубки, а я обещаю, что мы по крайней мере в Лиге Европы будем играть - дела будут веселее!

В Первой лиге будет "Металлист" и это будет не тот "Металл", который сейчас есть. Я имею в виду игроков. Это тайна, но "Металлист" будет другим. Мы с Красниковым по ночам обсуждаем, каким должен быть "Металлист" в еврокубках!

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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