Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярославский: Надеюсь, в Первой лиге уже будет играть не Металл, а Металлист
Процесс идет
Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о том, на каком этапе находится проект возрождение клуба и когда произойдёт слияние с "
- Имеет ли Александр Ярославский финансовое отношение к "Металлу"?
- Сейчас у меня нет никаких финансовых отношений с "Металлом", но потом я догоню и в этом аспекте. Остаток деятельности без моей вовлеченности не проходит. Я сказал, как только все будет юридически решено, я все им верну. Я сказал: "Тратьте, а я вам все верну. Не переживайте, все будет в полном порядке". Они могут спокойно довериться моему слову, ведь мы уже эти ситуации проходили не раз. У нас никогда не было контрактов с Красниковым. И думаю, что у него ко мне никаких вопросов нет. Для меня все финансовые вопросы - вопрос принципа.
- На каком этапе сейчас находится вопрос возвращения бренда "Металлиста"?
- Надеюсь, что месяц или несколько месяцев. Надеюсь, что уже
- Каков бюджет?
- Речь об этом ежеминутно, ежесекундно. Мы включились! Болельщики могут быть спокойны. Бюджет будет достаточным, чтобы играть в Лиге Европы или даже в Лиге чемпионов.
- Как относитесь к конкуренции со стороны лидеров украинского футбола после возвращения?
- Я хочу всех поблагодарить за поддержку. Все они футбольные люди, которым футбол нужен. Их переживания о качестве и уровне футбола преобладают над любовью к материальным благам УЕФА. Когда вернемся в УПЛ, дело пойдет веселее. Когда попадем в еврокубки, а я обещаю, что мы по крайней мере в Лиге Европы будем играть - дела будут веселее!
В Первой лиге будет "Металлист" и это будет не тот "Металл", который сейчас есть. Я имею в виду игроков. Это тайна, но "Металлист" будет другим. Мы с Красниковым по ночам обсуждаем, каким должен быть "Металлист" в еврокубках!
Популярное сейчас
- Монзуль в деле. Известны арбитры на финал Кубка Украины
- Скандальному российскому гонщику показали средний палец во время обгона. ВИДЕО
- Малиновский попросил автографы игроков Ювентуса для ветерана Шахтера Рудакова
- Официально: Харьковский Металл оформил выход в Первую лигу
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Новости по теме
- 18:10 Украинские Официально: Харьковский Металл оформил выход в Первую лигу
- 17:37 Украинские Ахметов: Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, качество чемпионата будет расти
- 09:43 Украинские Григорий Суркис: В восторге от того, что Ярославский решил вернуть бренд Металлиста