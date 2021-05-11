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Вторая лига. Результативная ничья в матче Таврии и Перемоги

Вторая лига
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Обмен голами со стандартов

Вторая лига. Результативная ничья в матче Таврии и Перемоги

Фото - ФК Таврия

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Продлить победную серию у руля симферопольской команды Юрию Чумаку все же не удалось. "Перемога" предстала в Марьяновке боеспособным коллективом, коим была и раньше нынешней весной, за исключением домашнего поединка с "Никополем" (1:2)

Открыть счет удалось прямым ударом со штрафного Артему Радченко. Онопко не смог нейтрализовать выстрел, пущенный под перекладину. Правда уже спустя три минуты Андрей Барладым на ближней штанге подкараулил навес с углового и сравнял счет.

В дальнейшем игра была упорной и с претензиями на победу с обоих сторон. Конечно, активнее выглядела "Таврия", на правах хозяина. Тем не менее, забить в оставшееся время так и не получилось.

Таврия - Перемога 1:1 (1:1)
Голы: Барладым (17) - Радченко (14)
Таврия: Онопко, Чмеленко, Заика, Захарченко, Гура, Масалов, Барладым, Доля, Окатый, Богданов, Бойко.
Перемога: Суаиб, Рубцов, Сердюк, Сидоренко, Докукин, Павлюк, Цопа, Боровик, Вишневский, Радченко, Линкевич.

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В статье: Перемога (Днепр) Таврия (Симферополь)
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