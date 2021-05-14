Вторая лига. Эпицентр минимально обыгрывает Диназ (2:1)

В центральном матче игрового дня открыть счет удалось "Эпицентру". После подачи углового Арсен Кривобедрый сбросил головой на Виталия Бадло, который с близкого расстояния растрелял сетку ворот гостей. Правда еще в первом тайме "Диназу" удалось счет сравнять, Алексей Брыженко был самым расторопным в штрафной площадке соперника после атаки на коротке в результате вбрасывания аута.

Героем же решающего эпизода встречи стал капитан дунаевчан Руслан Ивашко, который откликнулся на навес справа и точно и эффектно пробил головой.

После этого поражения "Диназ" отстает от дуэта лидеров на пять очков, при том, что "Ужгород" и "Подолье" свои матчи в 22-м туре еще не сыграли. Можно говорить, что команда Владимира Бондаренко выбывает из борьбы за Первую лигу...

Эпицентр - Диназ 2:1 (1:1)

Голы: Бадло В. (20), Ивашко (78) - Брыженко (34)

Эпицентр: Попович, Бадло, Ничипоренко, Захарченко, Кузив В., Кузив Р., Кривобедрый, Беженар, Буй, Ивашко, Червонецкий.

Диназ: Крупниченко, Гарбар, Дмитренко, Помазан, Банасевич, Петренко, Ичанский, Брыженко, Бовтрук, Бафталовский, Кириенко.