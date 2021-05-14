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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эпицентр - Диназ: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Битва за право остаться в гонке

Эпицентр - Диназ: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Эпицентр

Новина українською

Плотность таблицы наверху группы А постепенно рассеивается и "Эпицентр" с "Диназом" уже после очного поединка рискуют выпасть из гонки за выход в Первую лигу.

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В статье: Диназ (Вышгород) Эпицентр (Дунаевцы)
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