Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр - Яруд: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первый матч 22-го тура группы Б
Фото - МФК Днепр Черкассы
Очные разборки середняков.
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