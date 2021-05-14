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Вторая лига. Днепр сильнее Яруда
Черная полоса команды Красноперова продолжается
Фото - МФК Днепр Черкассы
Судьбу матча крепких середняков группы Б решил точный удар Виктора Мартяна. Правда создали для него все условия Максим Аверьянов, сделавший проникающий пас в штрафную, и Иван Янаков, точно простреливший на центрфорварда, которому оставалось просто не промахнуться с пары метров.
Эта неудача стала уже пятой кряду для команды Олега Красноперова и шестым подряд матчем "Яруда" без побед. Также в четырех последних поединках мариупольцы не могут поразить ворота соперников.
Черкащане же проиграли только один матч из последних семи и закрепились на пятой позиции в группе Б Второй лиги.
Днепр - Яруд 1:0 (0:0)
Голы: Мартян (33)
Удаление: Лисенко (87)
Днепр: Старченко, Лобода, Онищенко, Кузнецов, Шурубура, Сулейман, Аверьянов, Янаков, Мартян, Сахнюк, Сависько.
Яруд: Карнаух, Бибик, Лисенко, Товстый, Матвеев, Таранда, Булгаков, Тишининов, Асеев, Литовченко, Литюк.
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