Вторая лига. Днепр сильнее Яруда

Судьбу матча крепких середняков группы Б решил точный удар Виктора Мартяна. Правда создали для него все условия Максим Аверьянов, сделавший проникающий пас в штрафную, и Иван Янаков, точно простреливший на центрфорварда, которому оставалось просто не промахнуться с пары метров.

Эта неудача стала уже пятой кряду для команды Олега Красноперова и шестым подряд матчем "Яруда" без побед. Также в четырех последних поединках мариупольцы не могут поразить ворота соперников.

Черкащане же проиграли только один матч из последних семи и закрепились на пятой позиции в группе Б Второй лиги.

Днепр - Яруд 1:0 (0:0)

Голы: Мартян (33)

Удаление: Лисенко (87)

Днепр: Старченко, Лобода, Онищенко, Кузнецов, Шурубура, Сулейман, Аверьянов, Янаков, Мартян, Сахнюк, Сависько.

Яруд: Карнаух, Бибик, Лисенко, Товстый, Матвеев, Таранда, Булгаков, Тишининов, Асеев, Литовченко, Литюк.