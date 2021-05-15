Вторая лига. Металл досрочно первый, Кривбасс и Ужгород тоже сделали серьезные шаги к Первой лиге - обзор субботних матчей 22-го тура

КАРПАТЫ (Галич) - УЖГОРОД 0:3 (0:1)

Голы: Ференцик (15), Вульчин (65 авт.), Дуран (84)

Уже в дебюте "Ужгороду" удалась быстрая контратака, в ходе которой Адриан Пуканыч одной передачей вскрыл редут "Карпат" и отправил Вадима Ференцика на свидание с Остапом Вульчиным. Вингер закарпатцев был хладнокровен в завершении, что позволило лидеру чемпионата выйти вперед по счету.

Во втором тайме Сергей Машталир, оказавшись в чужой штрафной, делал прострел, который прервал Олег Матушевский. Но Вульчин, вместо того, чтобы забрать мяч, запустил его себе за линию ворот. Довершил разгром Владимир Дуран, который воспользовался еще одной передачей-шедевром от Пуканыча.

Таким образом, "маэстро" стал автором ассистентского дубля и помог "Ужгороду" оторваться от третьего места в таблице группы А уже на пять очков!

ЧЕРНИГОВ - НИВА (Винница) 2:2 (1:2)

Голы: Койдан (14), Зенченко (49) - Загробский (28), Браславский (35)

Винничане были острее и акцентированнее использовали прессинг. Но когда соперник забивает после трех ударов в створ два гола - претендовать на победу сложно.

ЧАЙКА - ВОЛЫНЬ-2 2:1 (1:0)

Голы: Тименко (44), Гуральский (64) - Сасовский (69)

Удаление: Сасовский (88)

Долгожданная первая победа "Чайки" в этом году пришлась на матч против дублеров "Волыни". Максим Сасовский стал как героем, так и антигероем своей команды, сперва подарив надежду на ничью, а затем ее лишив, заработав удаление.

КРИВБАСС - МЕТАЛЛУРГ 2:0 (2:0)

Голы: Квасов (7 пен, 10 пен)

В течение первых десяти минут Ярослав Квасов дважды устанавливал мяч на одиннадцатиметровую отметку и дважды был точен. В результате, именно "дабл-пенальти" фактически решает судьбу второй путевки в Первую лигу от группы Б. Отыграть четыре очка за три матча "Металлургу" при нынешних раскладах сил вряд ли представляется возможным...

МЕТАЛЛ - БАЛКАНЫ 3:1 (2:0)

Голы: Фомин (3), Мизюк (45), Балули (54) - Приблуда (88)

Фарес Балули вернулся после травмы с голом. Еще ранее Руслан Фомин и Александр Мизюк сделали необходимый для "Металла" гандикап. Гол престижа в исполнении Богдана Приблуда уже не помешал команде Александра Кучера досрочно обеспечить себе "золотой матч" Второй лиги и первое место в группе.