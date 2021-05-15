Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Металл досрочно первый, Кривбасс и Ужгород тоже сделали серьезные шаги к Первой лиге - обзор субботних матчей 22-го тура
Также разборки середняков в группе А
Фото - ФК Металл
КАРПАТЫ (Галич) - УЖГОРОД 0:3 (0:1)
Голы: Ференцик (15), Вульчин (65 авт.), Дуран (84)
Уже в дебюте "Ужгороду" удалась быстрая контратака, в ходе которой Адриан Пуканыч одной передачей вскрыл редут "Карпат" и отправил Вадима Ференцика на свидание с Остапом Вульчиным. Вингер закарпатцев был хладнокровен в завершении, что позволило лидеру чемпионата выйти вперед по счету.
Во втором тайме Сергей Машталир, оказавшись в чужой штрафной, делал прострел, который прервал Олег Матушевский. Но Вульчин, вместо того, чтобы забрать мяч, запустил его себе за линию ворот. Довершил разгром Владимир Дуран, который воспользовался еще одной передачей-шедевром от Пуканыча.
Таким образом, "маэстро" стал автором ассистентского дубля и помог "Ужгороду" оторваться от третьего места в таблице группы А уже на пять очков!
ЧЕРНИГОВ - НИВА (Винница) 2:2 (1:2)
Голы: Койдан (14), Зенченко (49) - Загробский (28), Браславский (35)
Винничане были острее и акцентированнее использовали прессинг. Но когда соперник забивает после трех ударов в створ два гола - претендовать на победу сложно.
ЧАЙКА - ВОЛЫНЬ-2 2:1 (1:0)
Голы: Тименко (44), Гуральский (64) - Сасовский (69)
Удаление: Сасовский (88)
Долгожданная первая победа "Чайки" в этом году пришлась на матч против дублеров "Волыни". Максим Сасовский стал как героем, так и антигероем своей команды, сперва подарив надежду на ничью, а затем ее лишив, заработав удаление.
КРИВБАСС - МЕТАЛЛУРГ 2:0 (2:0)
Голы: Квасов (7 пен, 10 пен)
В течение первых десяти минут Ярослав Квасов дважды устанавливал мяч на одиннадцатиметровую отметку и дважды был точен. В результате, именно "дабл-пенальти" фактически решает судьбу второй путевки в Первую лигу от группы Б. Отыграть четыре очка за три матча "Металлургу" при нынешних раскладах сил вряд ли представляется возможным...
МЕТАЛЛ - БАЛКАНЫ 3:1 (2:0)
Голы: Фомин (3), Мизюк (45), Балули (54) - Приблуда (88)
Фарес Балули вернулся после травмы с голом. Еще ранее Руслан Фомин и Александр Мизюк сделали необходимый для "Металла" гандикап. Гол престижа в исполнении Богдана Приблуда уже не помешал команде Александра Кучера досрочно обеспечить себе "золотой матч" Второй лиги и первое место в группе.
Популярное сейчас
- Первая лига. Агробизнес минимально побеждает Черноморец благодаря пенальти
- Место Михайличенко в Динамо может занять легенда киевлян
- Верес в шаге от триумфа, поднимающаяся с колен Волынь. Анонс 26-го тура Первой лиги
- Михайличенко покинул Динамо, Колос остался без одного из лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет
Новости по теме
- 09:05 Украинские Пан или пропал для Ужгорода и прогрессирующий Днепр - анонс 19-го тура Второй лиги
- 19:14 Украинские Вторая лига. Нива ставит на колени лидера, Металлург справился с Ярудом - обзор игр 18-го тура
- 20:50 Украинские Вторая лига. Ужгород и Подолье обходят Диназ, Металл буднично обыгрывает Никополь - обзор 16-го тура