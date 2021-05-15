Вторая лига
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Вторая лига. Шанс Металла на первое место, дуэль Карпат и Ужгорода - матчи дня, смотреть онлайн
Харьковский "Металл" имеет шанс досрочно забронировать первенство в группе Б, на северо-западе же "Карпаты" из Галича и "Ужгорода" разыграют "шесть очков" в очном поединке на львовском стадионе "Украина"
Фото - ФК Ужгород
КАРПАТЫ (Галич) - УЖГОРОД (12:00)
ЧЕРНИГОВ - НИВА (Винница) (16:00)
ЧАЙКА - ВОЛЫНЬ-2
КРИВБАСС - МЕТАЛЛУРГ (17:00)
МЕТАЛЛ - БАЛКАНЫ
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