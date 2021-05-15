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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Шанс Металла на первое место, дуэль Карпат и Ужгорода - матчи дня, смотреть онлайн

Вторая лига
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Харьковский "Металл" имеет шанс досрочно забронировать первенство в группе Б, на северо-западе же "Карпаты" из Галича и "Ужгорода" разыграют "шесть очков" в очном поединке на львовском стадионе "Украина"

Вторая лига. Шанс Металла на первое место, дуэль Карпат и Ужгорода - матчи дня, смотреть онлайн

Фото - ФК Ужгород

Новина українською

КАРПАТЫ (Галич) - УЖГОРОД (12:00)

ЧЕРНИГОВ - НИВА (Винница) (16:00)

ЧАЙКА - ВОЛЫНЬ-2

КРИВБАСС - МЕТАЛЛУРГ (17:00)

МЕТАЛЛ - БАЛКАНЫ

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В статье: Металл (Харьков) Карпаты (Галич)
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