Вторая лига
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Вторая лига. Четыре заключительных матча 22-го тура. LIVE
Львовские "Карпаты" сыграют на стадионе "Украина"
Фото - ФК Карпаты (Львов)
КАРПАТЫ (Львов) - ОБОЛОНЬ-2 (13:00)
РЕАЛ ФАРМА - ТАВРИЯ
БУКОВИНА - РУБИКОН (16:00)
НИКОЛАЕВ-2 - НИКОПОЛЬ (17:00)
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