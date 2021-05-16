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Вторая лига. Зрелищные Карпаты и убедительная Таврия - обзор воскресных игр 22-го тура

Вторая лига
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Разборки середняков и аутсайдеров

Вторая лига. Зрелищные Карпаты и убедительная Таврия - обзор воскресных игр 22-го тура

Фото - ФК Карпаты (Львов)

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

КАРПАТЫ (Львов) - ОБОЛОНЬ-2 2:2 (1:0)
Голы: Раделицкий (12), Лисовик (90+1) - Прокопенко (57), Коваленко (90+5)
Удаление: Мудрык (90+4)

Дважды львовяне выходили вперед в результате красавцев-голов и дважды "пивоварам" удавалось отыграться. Спасительный гол был забит уже в компенсированное время после того как Владислав Мудрык заработал очередное удаление, сфолив вблизи своей штрафной. Именно с этого стандарта Андрей Корнев сделал голевой навес на голову Константину Коваленко.

РЕАЛ ФАРМА - ТАВРИЯ 0:3 (0:1)
Голы: Бойко (33), Барладым (77), Доля (87)
Удаление: Чмеленко (22)

Даже в меншинстве симферопольцы без проблем разгромили одесситов, которые уже в трех турах кряду не забивают. Но если в двух предыдущих случаях "Реал Фарма" все же набирал очки посредством нулевых ничьих, то теперь потерпел сокрушительное поражение.

БУКОВИНА - РУБИКОН 0:0
Удаления: Боровец (15), Мануила (89)

Вдевятером доигрывали матч хозяева, которым численная нехватка кадров помешала вырвать победу.

НИКОЛАЕВ-2 - НИКОПОЛЬ 1:1 (1:0)
Голы: Швец (23) - Жуков (78 пен)
Удаления: Каведяев (79) - Рогулин (82)

Вничью закончилась встреча двух главных аутсайдеров группы Б. На гол Владислава Швеца в первом тайме после перерыв ответил с пенальти Никита Жуков. Доигрывали команды в равных, но усеченных составах.

ПЕРЕМОГА - ЭНЕРГИЯ 0:1 (0:1)
Гол: Кривич (43)

Решили сегодня, весьма внезапно кстати, сыграть и матч 26-го, заключительного тура. "Энергия" из Новой Каховки отправилась в гости к "Перемоге" из Днепра и вернулась с минимальной победой в активе. Под занавес первого тайма Михаил Кривич точно пробил в дальний угол после "стенки" с партнером.

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В статье: Карпаты (Львов) Таврия (Симферополь)
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