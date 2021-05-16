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Металл снова установил рекорд по посещаемости среди трех самых престижных лиг
Принимается во внимание этот сезон
Метал/Автор невідомий
"Металл" одержал очередную победу в рамках Второй лиги, обыграв "Балканы" со счетом 3:1. Однако матч запомнится не только результатом, но и количеством болельщиков на трибунах. Вчера на ОСК "Металлист" присутствовали 12 356 зрителей.
Такая цифра - рекорд в соревнованиях УПЛ, Первой и Второй лиг в этом сезоне. Предыдущая планка в 8 648 болельщиков принадлежала тоже "Металлу" - в матче против черкасского "Днепра".
Правда, к общему рекорду Второй Лиги не хватало фанатов на трибунах. В сентябре 2017 года матч "Металлист-1925" - "Днепр-1" собрал 14 521 болельщика на ОСК "Металлист".
После 20-ти туров Второй Лиги "Металл" уверенно лидирует в первенстве, имея в активе 56 очков. За весь чемпионат команда потеряла очки всего два раза, сыграв вничью с "Кривбассом" и "Энергией", и пропустила всего четыре гола, забив 60.
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