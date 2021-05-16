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Металл снова установил рекорд по посещаемости среди трех самых престижных лиг

Вторая лига
(1 голосов)

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Металл снова установил рекорд по посещаемости среди трех самых престижных лиг

Метал/Автор невідомий

Новина українською

"Металл" одержал очередную победу в рамках Второй лиги, обыграв "Балканы" со счетом 3:1. Однако матч запомнится не только результатом, но и количеством болельщиков на трибунах. Вчера на ОСК "Металлист" присутствовали 12 356 зрителей.

Такая цифра - рекорд в соревнованиях УПЛ, Первой и Второй лиг в этом сезоне. Предыдущая планка в 8 648 болельщиков принадлежала тоже "Металлу" - в матче против черкасского "Днепра".

Правда, к общему рекорду Второй Лиги не хватало фанатов на трибунах. В сентябре 2017 года матч "Металлист-1925" - "Днепр-1" собрал 14 521 болельщика на ОСК "Металлист".

После 20-ти туров Второй Лиги "Металл" уверенно лидирует в первенстве, имея в активе 56 очков. За весь чемпионат команда потеряла очки всего два раза, сыграв вничью с "Кривбассом" и "Энергией", и пропустила всего четыре гола, забив 60.

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В статье: Вторая лига Металл (Харьков)
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Комментарии (2)
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1395816 (Харьков)
16.05.2021 в 12:50
Еще борется Металлист 1925 , так что будет два Металла, как Жилстроя?
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football_soccer (Украина)
16.05.2021 в 11:06
а как же они сейчас играют на Металлисте, если Ярославский недавно заявил, что бы там играть, государство должно ему дать десятки миллионов долларов, что бы он соизволил финансировать Металл(ист) ????
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