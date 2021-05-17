Кучер пожертвовал Металлу 500 тысяч долларов на развитие детского футбола

Главный тренер "Металла" Александр Кучер для канала "Бомбардир" прокомментировал информацию о том, что он вложил в клуб полмиллиона долларов.

– Александр Денисов рассказывал, что ты инвестировал свои 500 тысяч долларов в развитие клуба. Это правда?

– Это все в развитие детского футбола, в поля. Инвестиция в подрастающее поколение, которое потом будет помогать нам в будущем. Хочется, чтобы украинский футбол процветал.

– Как семья к этому отнеслась?

– Мы постоянно с семьей делаем какие-то пожертвования в детские дома, просто помогаем нуждающимся. У нас это принято. Конечно, это не маленькие деньги, но это пожертвование в развитие клуба.