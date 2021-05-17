  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Кучер пожертвовал Металлу 500 тысяч долларов на развитие детского футбола
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер пожертвовал Металлу 500 тысяч долларов на развитие детского футбола

Вторая лига
(1 голосов)

Об этом рассказал сам тренер

Кучер пожертвовал Металлу 500 тысяч долларов на развитие детского футбола

uafc.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Металла" Александр Кучер для канала "Бомбардир" прокомментировал информацию о том, что он вложил в клуб полмиллиона долларов.

– Александр Денисов рассказывал, что ты инвестировал свои 500 тысяч долларов в развитие клуба. Это правда?

– Это все в развитие детского футбола, в поля. Инвестиция в подрастающее поколение, которое потом будет помогать нам в будущем. Хочется, чтобы украинский футбол процветал.

– Как семья к этому отнеслась?

– Мы постоянно с семьей делаем какие-то пожертвования в детские дома, просто помогаем нуждающимся. У нас это принято. Конечно, это не маленькие деньги, но это пожертвование в развитие клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Astor Astor (Одесса)
17.05.2021 в 20:36
Вспоминается фильм Бригада, как там один начинающий отморозок приходит к главному ублюдку и говорит - у нас есть один ствол, и пацаны неплохие, но без крыши хреновато. И дает взнос главному ублюдку - пачку баксов. Это Кучер взнос сделал, чтобы в банду Ярославского войти? :)
Ответить
+1
-3
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.05.2021 в 21:00
Ти народилося таке чи йобнуте за власним бажанням? Якщо акушери травмували, то питань немає, мої співчуття.
Ответить
+2
-1
kalan-86 (Анкара)
17.05.2021 в 21:03
А кроме Бригады ещё книги можно читать. Так, к слову.
Ответить
+3
0
octavi4 (Warszawa)
17.05.2021 в 21:22
Или мультики смотреть
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...