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Кучер пожертвовал Металлу 500 тысяч долларов на развитие детского футбола
Об этом рассказал сам тренер
uafc.org.ua
Главный тренер "Металла" Александр Кучер для канала "Бомбардир" прокомментировал информацию о том, что он вложил в клуб полмиллиона долларов.
– Александр Денисов рассказывал, что
– Это все в развитие детского футбола, в поля. Инвестиция в подрастающее поколение, которое потом будет помогать нам в будущем. Хочется, чтобы украинский футбол процветал.
– Как семья к этому отнеслась?
– Мы постоянно с семьей делаем какие-то пожертвования в детские дома, просто помогаем нуждающимся. У нас это принято. Конечно, это не маленькие деньги, но это пожертвование в развитие клуба.
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