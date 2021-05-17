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Ярославский намерен посетить матч Металла и пообщаться с болельщиками
Бизнесмен идет в народ
Экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский, который занимается возрождением клуба, посетит матч второлиговского "
"Могу вам сказать одно: 29 мая в Харькове будет последняя игра "Металла" в этом сезоне в Харькове. Именно на этом матче планируется возвращение Ярославского на стадион "Металлист". Знаю, что в харьковском клубе готовятся к тому, что Александр Ярославский приедет поддержать "Металл" как раз в этой игре. Это будет сделано, во-первых, для того, чтобы показать, что он болеет за эту команду. Во-вторых, чтобы пообщаться с болельщиками и рассказать о планах на следующий сезон.
Так что 29 мая вы сможете получить информацию из первых уст – какой будет "Металл" в следующем году. Будет это "Металл", или будет это "Металлист" уже в Первой лиге, какими будут трансферы…
Давайте дождемся Александра Ярославского, и я думаю, что харьковские болельщики получат возможность вживую спросить, каким будет "Металл" или "Металлист" уже в следующем году", -сказал Цыганык.
Напомним, что Ярославский планирует возродить старый бренд и цвета "Металлиста" и сделать ребрендинг "Металла, " чтобы в Первой лиге клуб уже выступал как "Металлист".
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