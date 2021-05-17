Ярославский намерен посетить матч Металла и пообщаться с болельщиками

Экс-владелец "Металлиста" Александр Ярославский, который занимается возрождением клуба, посетит матч второлиговского " Металла ", который пройдет на ОСК "Металлист". Об этом заявил журналист Игорь Цыганык.

"Могу вам сказать одно: 29 мая в Харькове будет последняя игра "Металла" в этом сезоне в Харькове. Именно на этом матче планируется возвращение Ярославского на стадион "Металлист". Знаю, что в харьковском клубе готовятся к тому, что Александр Ярославский приедет поддержать "Металл" как раз в этой игре. Это будет сделано, во-первых, для того, чтобы показать, что он болеет за эту команду. Во-вторых, чтобы пообщаться с болельщиками и рассказать о планах на следующий сезон.

Так что 29 мая вы сможете получить информацию из первых уст – какой будет "Металл" в следующем году. Будет это "Металл", или будет это "Металлист" уже в Первой лиге, какими будут трансферы…

Давайте дождемся Александра Ярославского, и я думаю, что харьковские болельщики получат возможность вживую спросить, каким будет "Металл" или "Металлист" уже в следующем году", -сказал Цыганык.