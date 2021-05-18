"Не знаю имени этого игрока" - Красников заявил, что Металл не планирует подписывать Иванисеню

Руководитель "Металла" Евгений Красников заявил о том, что клуб не собирается подписывать хавбека " Зари " Дмитрия Иванисеню.

"Не знаю имени этого игрока. Не потому что не уважаю, а потому что никогда с ним не общался.

Это хороший футболист, но у нас есть игроки на эту позицию, да и сам он, наверное, смотрит выше", - сказал Красников.