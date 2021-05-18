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"Не знаю имени этого игрока" - Красников заявил, что Металл не планирует подписывать Иванисеню
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Фото: ФК Заря Луганск
Руководитель "Металла" Евгений Красников заявил о том, что клуб не собирается подписывать хавбека "
"Не знаю имени этого игрока. Не потому что не уважаю, а потому что никогда с ним не общался.
Это хороший футболист, но у нас есть игроки на эту позицию, да и сам он, наверное, смотрит выше", - сказал Красников.
Напомним, что контракт Иванисени с "Зарей" подошел к завершению, а новое соглашение с клубом пока что не подписано. Таким образом, игрок уже летом может уйти свободным агентом.
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