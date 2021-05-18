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"Не знаю имени этого игрока" - Красников заявил, что Металл не планирует подписывать Иванисеню

Вторая лига
(1 голосов)

Слухи сватали лидера Зари в харьковскую команду

"Не знаю имени этого игрока" - Красников заявил, что Металл не планирует подписывать Иванисеню

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Руководитель "Металла" Евгений Красников заявил о том, что клуб не собирается подписывать хавбека "Зари" Дмитрия Иванисеню.

"Не знаю имени этого игрока. Не потому что не уважаю, а потому что никогда с ним не общался.

Это хороший футболист, но у нас есть игроки на эту позицию, да и сам он, наверное, смотрит выше", - сказал Красников.

Напомним, что контракт Иванисени с "Зарей" подошел к завершению, а новое соглашение с клубом пока что не подписано. Таким образом, игрок уже летом может уйти свободным агентом.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Красников Дмитрий Иванисеня Металл (Харьков)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
18.05.2021 в 22:27
ха а что такое за клуб ТИПА МЕТАЛЛЛ?- чем известен?- про ИВАНИСЕНЮ слышали-игрок ЗАРИ с которым два года подряд взяли бронзу . был кандидатом в СБУ. играл в ЕК(правда прославился отрицательно НО НО ТАКЕ)
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