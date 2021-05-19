Вторая лига. Непонятная игра от Эпицентра, Кривбасс почти гарантировал себе место в Первой лиге - обзор игр дня

ПОДОЛЬЕ - ЭПИЦЕНТР 0:0

В перенесеном матче 13-го тура на победу играли хозяева, тогда как гости решили сосредоточиться исключительно на обороне и игре на ничью с первых же минут. Сложно понять мотивацию "Эпицентра", ибо даже по потерянным очкам они от команды из областного центра все еще отстают. Зато нулевая ничья пошла на пользу перспективам "Ужгорода", который теперь возглавляет таблицу группы А еще более уверенно.

НИКОЛАЕВ-2 - КРИВБАСС 0:3 (0:1)

Голы: Горват (35), Черний (74 пен), Малиновский (79)

Удаление: Любарский (73)

На семь очков от третьего места оторвался и "Кривбасс". Хоть добиться серьезного перевеса над аутсайдером группы Б и удалось криворожанам лишь после того, как игроков "Николаева-2" на поле стало меньше.