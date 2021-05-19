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Вторая лига. Непонятная игра от Эпицентра, Кривбасс почти гарантировал себе место в Первой лиге - обзор игр дня

Вторая лига
(1 голосов)

Перенесенные матчи 13-го и 17-го туров

Вторая лига. Непонятная игра от Эпицентра, Кривбасс почти гарантировал себе место в Первой лиге - обзор игр дня

Фото - ФК Эпицентр

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

ПОДОЛЬЕ - ЭПИЦЕНТР 0:0

В перенесеном матче 13-го тура на победу играли хозяева, тогда как гости решили сосредоточиться исключительно на обороне и игре на ничью с первых же минут. Сложно понять мотивацию "Эпицентра", ибо даже по потерянным очкам они от команды из областного центра все еще отстают. Зато нулевая ничья пошла на пользу перспективам "Ужгорода", который теперь возглавляет таблицу группы А еще более уверенно.

НИКОЛАЕВ-2 - КРИВБАСС 0:3 (0:1)

Голы: Горват (35), Черний (74 пен), Малиновский (79)

Удаление: Любарский (73)

На семь очков от третьего места оторвался и "Кривбасс". Хоть добиться серьезного перевеса над аутсайдером группы Б и удалось криворожанам лишь после того, как игроков "Николаева-2" на поле стало меньше.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Подолье (Хмельницкий)
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
19.05.2021 в 19:53
Кривбасс вперёд! Это будущее нашего футбола. Гегемонии киевских клубов приходит конец!
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alex.belogubko (одесса)
19.05.2021 в 19:45
это же команда ЗЕ из Кривого Рога --вот и тянут их в 1 лигу
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Magistr (Запорожье)
19.05.2021 в 19:44
Снова Кривбасс и снова пенальти. В каждой игре. Позорщики. Все покупают. Зачем такой клуб. Зачем такой ценой выходить в первую лигу. Всякое уважение к этой команде пропало.
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