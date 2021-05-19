  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Карпаты Смалийчука планируют объединиться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты Смалийчука планируют объединиться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами

Вторая лига
(1 голосов)

Новые схематозы от трех Карпат

Карпаты Смалийчука планируют объединиться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами

Новина українською

Журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив рассказал о том, что львовские "Карпаты" Смалийчука могут объединиться с "Карпатами" Галич и аматорскими "Карпатами".

Сенькив говорит о том, что уже существует договоренность и рассматриваются два варианта объединения.

Первый вариант – в случае выхода "Карпат" Галич в Первую лигу они будут переименованы в "Карпаты" Львов, и как и говорил ранее Сергей Болотников, получат старую эмблему. Также с ними сольются аматорские "Карпаты", которых спонсирует львовский бизнесмен Владимир Матковский.

Второй вариант – если "Карпаты" Галич не выйдут в Первую лигу, к чему все и идет по итогам сезона. Тем не менее, любительские "Карпаты" уже подали заявку на участие во Второй лиге в следующем сезоне, и если пройдут аттестацию, то все три команды "Карпат" объединяться в одну со старой эмблемой, названием и формой.

При этом "Карпаты" Львов Смалийчука, которые выступают в этом сезоне во Второй лиге, в любом случае прекратят свое существование в нынешнем виде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Карпаты (Галич) ФК Карпаты Львов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
19.05.2021 в 20:11
Тут на тверезу не розберешся.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2021 в 20:03
карпаТри
Ответить
0
0
Djon (Киев)
19.05.2021 в 19:56
Якась збірна солянка з Карпат виходить
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...