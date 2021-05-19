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Карпаты Смалийчука планируют объединиться с Карпатами Галич и аматорскими Карпатами
Новые схематозы от трех Карпат
Журналист "ТаТоТаке" Андрей Сенькив рассказал о том, что львовские "Карпаты" Смалийчука могут объединиться с "
Сенькив говорит о том, что уже существует договоренность и рассматриваются два варианта объединения.
Первый вариант – в случае выхода "Карпат" Галич в Первую лигу они будут переименованы в "Карпаты" Львов, и как и говорил ранее Сергей Болотников, получат старую эмблему. Также с ними сольются аматорские "Карпаты", которых спонсирует львовский бизнесмен Владимир Матковский.
Второй вариант – если "Карпаты" Галич не выйдут в Первую лигу, к чему все и идет по итогам сезона. Тем не менее, любительские "Карпаты" уже подали заявку на участие во Второй лиге в следующем сезоне, и если пройдут аттестацию, то все три команды "Карпат" объединяться в одну со старой эмблемой, названием и формой.
При этом "Карпаты" Львов Смалийчука, которые выступают в этом сезоне во Второй лиге, в любом случае прекратят свое существование в нынешнем виде.
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