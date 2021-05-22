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Вторая лига. Яруд минимально одолел Реал Фарму, Энергия разбила Днепр - обзор пятничных матчей 23-го тура

Вторая лига
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Соседи по турнирной таблице группы Б сыграли между собой

Вторая лига. Яруд минимально одолел Реал Фарму, Энергия разбила Днепр - обзор пятничных матчей 23-го тура

Фото - Черкасский спорт

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

ЯРУД - РЕАЛ ФАРМА 1:0 (1:0)

Гол: Литюк (45 пен)

Гол Глеба Литюка под занавес первого тайма с одиннадцатиметрового так и стал единственным и прервал шестиматчевую серию подопечных Олега Красноперова без побед.

ЭНЕРГИЯ - ДНЕПР 4:0 (1:0)

Голы: Студенко (27,48), Гавриленко (90+2 пен), Данковский (90+4)

В целом равные соперники закончили свой очный матч разгромом, который сформировался уже в компенсированное ко второму тайму время. Это позволило "Энергии" обойти "Днепр" по разнице голов и очным встречам, занимая текущее пятое место в группе Б.

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В статье: Днепр (Черкассы) Яруд (Мариуполь)
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