Вторая лига. Яруд минимально одолел Реал Фарму, Энергия разбила Днепр - обзор пятничных матчей 23-го тура

ЯРУД - РЕАЛ ФАРМА 1:0 (1:0)

Гол: Литюк (45 пен)

Гол Глеба Литюка под занавес первого тайма с одиннадцатиметрового так и стал единственным и прервал шестиматчевую серию подопечных Олега Красноперова без побед.

ЭНЕРГИЯ - ДНЕПР 4:0 (1:0)

Голы: Студенко (27,48), Гавриленко (90+2 пен), Данковский (90+4)

В целом равные соперники закончили свой очный матч разгромом, который сформировался уже в компенсированное ко второму тайму время. Это позволило "Энергии" обойти "Днепр" по разнице голов и очным встречам, занимая текущее пятое место в группе Б.