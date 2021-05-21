Вторая лига
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Вторая лига. Яруд принимает Реал Фарму, Энергия играет дома с Днепром - смотреть онлайн
Соседи по турнирной таблице группы Б сыграют между собой
Фото - Черкасский спорт
ЯРУД - РЕАЛ ФАРМА (14:00)
ЭНЕРГИЯ - ДНЕПР (17:00)
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