Два игрока Второй лиги покинули клуб

Стороны договорились о расторжении контрактов.

В последних турах чемпионата Второй лиги "Чайке" из Петропавловской Борщаговки не помогут полузащитники Андрей Дарда и Александр Медведь. Контракты с ними расторгнуты. Об этом сообщает Meta-ratings.

22-летний Дарда в "Чайке" начал свою профессиональную карьеру. За команду он отыграл два сезона. В текущем чемпионате футболист провел 13 матчей и забил 1 мяч.

24-летний Александр Медведь, который ранее выступал, в частности, за "Волынь", "Гелиос", "Сумы", "Черкащину" и "Калуш", присоединился к "Чайке" перед стартом сезона. На его счету 13 матчей.

Напомним, что "Чайка" занимает 6-е место в группе А Второй лиги. Следующий матч команда Вячеслава Богоделова проведет 29 мая, когда примет "Оболонь-2".