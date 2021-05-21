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Два игрока Второй лиги покинули клуб

Вторая лига
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Стороны договорились о расторжении контрактов

Два игрока Второй лиги покинули клуб

Фото: sc-chayka.com.ua

Новина українською

Стороны договорились о расторжении контрактов.

В последних турах чемпионата Второй лиги "Чайке" из Петропавловской Борщаговки не помогут полузащитники Андрей Дарда и Александр Медведь. Контракты с ними расторгнуты. Об этом сообщает Meta-ratings.

22-летний Дарда в "Чайке" начал свою профессиональную карьеру. За команду он отыграл два сезона. В текущем чемпионате футболист провел 13 матчей и забил 1 мяч.

24-летний Александр Медведь, который ранее выступал, в частности, за "Волынь", "Гелиос", "Сумы", "Черкащину" и "Калуш", присоединился к "Чайке" перед стартом сезона. На его счету 13 матчей.

Напомним, что "Чайка" занимает 6-е место в группе А Второй лиги. Следующий матч команда Вячеслава Богоделова проведет 29 мая, когда примет "Оболонь-2".

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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка) Андрей Дарда Александр Медведь
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Источник:
Meta-ratings

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