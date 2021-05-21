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Капитан Металла не поможет команде в ближайшем матче

Вторая лига
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Из-за травмы

Капитан Металла не поможет команде в ближайшем матче

Фото: FootBoom

Новина українською

Александр Кучер вынужден считаться с кадровыми потерями.

Капитан "Металла" нападающий Руслан Фомин и основной центральный защитник Александр Мизюк пропустят выездной матч 23-го тура чемпионата Второй лиги с "Металлургом" из-за травм.

25-летний Мизюк повредился еще в предыдущем выездном поединке с "Энергией" 8 мая. Тем не менее, спустя неделю он вышел на поле в домашнем матче с "Балканами" и забил свой первый мяч в профессиональной карьере (он же оказался победным). Во втором тайме игры с зарянцами Александра заменил Папа Гуйе.

35-летний Фомин в матче с "Балканами" открыл счет уже на 3-й минуте, однако еще до перерыва вынужден был просить замену из-за проблем с коленом. К игре с "Металлургом" он также не успевает восстановиться.

Напомним, что "Металл" досрочно гарантировал себе выход в Первую лигу и уже точно финиширует первым в группе Б Второй лиги. В 20 матчах желто-синие одержали 18 побед и дважды сыграли вничью (60 мячей забито, 4 пропущено).

Добавим, что матч "Металлург" - "Металл" состоится в субботу, 22 мая и начнется в 16:00.

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В статье: Руслан Фомин Металлург (Запорожье) Металл (Харьков) Александр Мизюк
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Источник:
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