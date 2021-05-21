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Металл подписал экс-голкипера сборной Украины

Вторая лига
(2 голосов)

Рыбка вернулся в Украину

Металл подписал экс-голкипера сборной Украины

fcmetal.com.ua

Новина українською

Украинский голкипер Александр Рыбка подписал контракт с харьковским "Металлом".

Условия соглашения клуб не сообщает.

Последним клубом 34-летнего голкипера была "Лиепая", вместе с которой Рыбка в ноябре прошлого года стал обладателем Кубка Латвии.

Ранее воспитанник киевского футбола играл за "Динамо", "Оболонь", "Шахтер", а также турецкие "Карабюкспор" и "Афьет Афьонспор".

Выступая за "Динамо" и "Шахтер", Александр по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

В активе Рыбки 11 матчей за молодежную сборную Украины и 2 матча – за главную команду страны.

Напомним, что "Металл" досрочно занял первое место во Второй лиге группы Б и вышел в Первую лигу.

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В статье: Александр Рыбка Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металл

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