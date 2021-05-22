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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Пять матчей субботы - смотреть онлайн, видеотрансляции

Вторая лига
(1 голосов)

Сегодня можем узнать имя второго участника Первой лиги от группы Б

Вторая лига. Пять матчей субботы - смотреть онлайн, видеотрансляции

Фото - ФК Металлург З

Новина українською

ОБОЛОНЬ-2 - ВОЛЫНЬ-2 (15:00)

ДИНАЗ - КАРПАТЫ (Львов) (16:00)

МЕТАЛЛУРГ - МЕТАЛЛ

ТАВРИЯ - НИКОПОЛЬ (17:00)

УЖГОРОД - РУБИКОН

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В статье: Металлург (Запорожье) Рубикон (Киев)
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