Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Пять матчей субботы - смотреть онлайн, видеотрансляции
Сегодня можем узнать имя второго участника Первой лиги от группы Б
Фото - ФК Металлург З
ОБОЛОНЬ-2 - ВОЛЫНЬ-2 (15:00)
ДИНАЗ - КАРПАТЫ (Львов) (16:00)
МЕТАЛЛУРГ - МЕТАЛЛ
ТАВРИЯ - НИКОПОЛЬ (17:00)
УЖГОРОД - РУБИКОН
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