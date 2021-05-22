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Карпаты Львов будут расформированы из-за долгов

Вторая лига
(1 голосов)

Кроме "львов" еще одна команда с Запада Украины прекратит свое существование

Карпаты Львов будут расформированы из-за долгов

Фото - ФК Карпаты (Львов)

Новина українською

Львовские "Карпаты" и луцкая "Волынь-2" лишатся профессионального статуса в текущем году. Об этом сообщает Meta-ratings.

Клубы пока выступают во Второй Лиге Украины, и даже не подали заявку на аттестацию на следующий сезон.

"Львы" не смогут дальше выступать в статусе профессионалов из-за задолженности перед бывшими футболистами. Клуб так и не выплатил зарплаты игрокам. Команда оставалась на плаву только из-за обещания погасить долги, однако слово не было сдержано.

Что касается "Волыни-2", то продолжение существования команды зависело только от выхода "Волыни" в Премьер-Лигу. Однако так как подопечные Сачко уже потеряли даже теоретические шансы на повышение в классе, поэтому потребность в дублерах отпала.

На данный момент обе команды замыкают турнирную таблицу группы А Второй Лиги. "Карпаты" занимают 12 место, а "Волынь-2" - 13 позицию.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
22.05.2021 в 13:12
А лысый говорил о больших амбициях???
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аалекс ( Крым)
22.05.2021 в 13:09
Закономерный итог безалаберного руководства клубом. А щеки надували очень сильно.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.05.2021 в 13:01
Ещё минус один
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