Кривбасс оформил выход в Первую лигу

ФК "Кривбасс" официально оформил выход в Первую лигу.

Это случилось досрочно из-за поражения "Металлурга" - запорожская команда в матче 21-го тура Второй лиги дома проиграла "Металлу".

Таким образом, команда из Кривого Рога стала недосягаемой для "Металлурга" и обеспечила себе участие в Первой лиге в следующей кампании - 47 и 40 очков, соответственно.