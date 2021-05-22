Вторая лига
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Кривбасс оформил выход в Первую лигу
"Металлург" уступил "Металлу" и потерял шансы на выход
Фото - ФК Кривбасс
ФК "Кривбасс" официально оформил выход в Первую лигу.
Это случилось досрочно из-за поражения "Металлурга" - запорожская команда в матче 21-го тура Второй лиги дома проиграла "Металлу".
Таким образом, команда из Кривого Рога стала недосягаемой для "Металлурга" и обеспечила себе участие в Первой лиге в следующей кампании - 47 и 40 очков, соответственно.
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