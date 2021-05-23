Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Без права на ошибку - три матча лидеров группы А и поединок в Николаеве. Смотреть онлайн
"Эпицентр", "Подолье" и "Карпаты" из Галича попытаются набрать по три очка
Фото - ФК Буковина
НИКОЛАЕВ-2 - ПЕРЕМОГА (14:00)
БУКОВИНА - ЭПИЦЕНТР (16:00)
ПОДОЛЬЕ - ЧЕРНИГОВ
НИВА (Винница) - КАРПАТЫ (Галич) (17:00)
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