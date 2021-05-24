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Вторая лига. Парад результативности в Николаеве и минимальные победы лидеров группы А - обзор воскресных матчей 23-го тура
А также "слив" галицких "Карпат", устроенный "Нивой"
Фото - ФК Буковина
НИКОЛАЕВ-2 - ПЕРЕМОГА 3:4 (1:1)
Голы: Тымко (1), Фальковский (77 пен, 83 пен) - Докукин (7), Радченко (50 пен, 72), Сердюк (59)
Феерический поединок с тремя пенальти, но без удалений, как ни странно, выдали команды, не претендующие на высокие места в группе Б. Артем Радченко оформил дубль, один раз исполнив результативный удар с точки. Даниил Фальковский ответил ему, только реализовав "приговор" дважды. Ну а началось все с точного удара Дмитрия Тымко уже на первой минуте, что и положило начало параду результативности.
БУКОВИНА - ЭПИЦЕНТР 0:1 (0:0)
Голы: Кузив Р. (78)
Дунаевчане не потеряли очки и в следующем матче примут "Ужгород" с задачей исключительно победить. У команды Бадло все еще неплохие шансы на повышение в классе, правда не все в их собственных руках, нужна еще минимум одна осечка "Подолья".
ПОДОЛЬЕ - ЧЕРНИГОВ 1:0 (0:0)
Голы: Костенко (58)
Выиграл и основной конкурент "Эпицентра", который не сумел одолеть соперника в недавнем очном областном дерби. Зато "Чернигов" обыграть все же подопечным Виталия Костышина удалось благодаря голу Кирилла Костенко.
НИВА (Винница) - КАРПАТЫ (Галич) 1:1 (0:0)
Гол: Зеленевич (90+5) - Лебедь (80 пен)
На 90-й минуте Загорулько не реализовал пенальти (вратарь)
Удален: Никитюк (90+4)
В Виннице, где на стадионе впервые в этом сезоне присутствовали болельщики, драма разыгралась под занавес встречи. Сперва Роман Лебедь реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Затем шанс сравнять "с точки" упустил Артур Загорулько, который сам же его и заработал. И все же характер "Нивы" снова был продемонстрирован, уже не впервые нынешней весной команда Владимира Цыткина забивает в компенсированное время. С игры отличился Максим Зеленевич и практически лишил "Карпаты" даже математических шансов на второе место.
На фоне слухов о грядущем "слиянии" всех существующих в природе "Карпат", галичанам осталось провести два матча в своей профи-истории, судя по всему. Оба домашние - 29-го мая против "Подолья" и 11-го июня с "Черниговом".
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