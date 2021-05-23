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Голкипер Волыни-2 вышел на замену в статусе полевого игрока
У команды были кадровые проблемы
Волинь/Автор невідомий
В рамках 23-го тура Второй лиги Украины "Оболонь-2" принимала на своем поле "Волынь-2".
Гости столкнулись с большими кадровыми проблемами: двое футболистов заболели, трое пропускали матч из-за дисквалификаций, а еще несколько исполнителей восстанавливались от травм. Почему первая команда не дала игроков в помощь - неизвестно.
Из-за всех этих причин на игру в городе Бучи прибыло 12 игроков, двое из которых - голкиперы.
Один из стражей ворот Арсений Коркодым появился на поле на 89-й минуте поединка, однако вместо игрока атаки.
Момент начинается с 1:50:58.
Интересно, что Арсений - основной голкипер луцкой команды. В этом матче он уступил место в основном составе резервному голкиперу Владиславу Савченко, который дебютировал в этом сезоне.
В общем Коркодым провел на поле около пяти минут. Его команда в итоге проиграла со счетом 2:0.
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