Голкипер Волыни-2 вышел на замену в статусе полевого игрока

В рамках 23-го тура Второй лиги Украины "Оболонь-2" принимала на своем поле "Волынь-2".

Гости столкнулись с большими кадровыми проблемами: двое футболистов заболели, трое пропускали матч из-за дисквалификаций, а еще несколько исполнителей восстанавливались от травм. Почему первая команда не дала игроков в помощь - неизвестно.

Из-за всех этих причин на игру в городе Бучи прибыло 12 игроков, двое из которых - голкиперы.

Один из стражей ворот Арсений Коркодым появился на поле на 89-й минуте поединка, однако вместо игрока атаки.

Момент начинается с 1:50:58.

Интересно, что Арсений - основной голкипер луцкой команды. В этом матче он уступил место в основном составе резервному голкиперу Владиславу Савченко, который дебютировал в этом сезоне.

В общем Коркодым провел на поле около пяти минут. Его команда в итоге проиграла со счетом 2:0.