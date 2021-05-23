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Ярославский: На матче Металл - Кривбасс узнаете много секретного, что я приготовил
Экс-президент "Металлиста" пригласил болельщиков на стадион, чтобы сделать анонс
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский обратился к болельщикам перед матчем последнего тура Второй лиги между "Металлом" и "Кривбассом".
"Дорогие друзья, добрый день. Я от всей души, от всего сердца, от всего нашего любимого, пламенного города Харькова и от "Металлиста" приглашаю вас – приходите 29 мая на футбольный матч "Металл" – "Кривбасс".
Вы узнаете много-много нового, интересного и секретного. Того, что я приготовил для вас на последующие сезоны нашего старого-нового "Металлиста". Ждем вас 29 мая на стадионе, приходите", – рассказал Ярославский.
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