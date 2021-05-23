  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Ярославский: На матче Металл - Кривбасс узнаете много секретного, что я приготовил
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярославский: На матче Металл - Кривбасс узнаете много секретного, что я приготовил

Вторая лига
(4 голосов)

Экс-президент "Металлиста" пригласил болельщиков на стадион, чтобы сделать анонс

Ярославский: На матче Металл - Кривбасс узнаете много секретного, что я приготовил

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский обратился к болельщикам перед матчем последнего тура Второй лиги между "Металлом" и "Кривбассом".

"Дорогие друзья, добрый день. Я от всей души, от всего сердца, от всего нашего любимого, пламенного города Харькова и от "Металлиста" приглашаю вас – приходите 29 мая на футбольный матч "Металл" – "Кривбасс".

Вы узнаете много-много нового, интересного и секретного. Того, что я приготовил для вас на последующие сезоны нашего старого-нового "Металлиста". Ждем вас 29 мая на стадионе, приходите", – рассказал Ярославский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...