Ярославский: На матче Металл - Кривбасс узнаете много секретного, что я приготовил

Бывший президент "Металлиста" Александр Ярославский обратился к болельщикам перед матчем последнего тура Второй лиги между "Металлом" и "Кривбассом".

"Дорогие друзья, добрый день. Я от всей души, от всего сердца, от всего нашего любимого, пламенного города Харькова и от "Металлиста" приглашаю вас – приходите 29 мая на футбольный матч "Металл" – "Кривбасс".

Вы узнаете много-много нового, интересного и секретного. Того, что я приготовил для вас на последующие сезоны нашего старого-нового "Металлиста". Ждем вас 29 мая на стадионе, приходите", – рассказал Ярославский.