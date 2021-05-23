Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Триллер с семью голами и доминирование Хмельницкой области. Четыре матча Второй лиги
Фейсбук ФК Перемога
В этот день сыграно 4 поединка во Второй лиге чемпионата Украины: один - в группе "Б" и три - в группе "А".
"Николаев-2" - "Перемога" (Днепр) 3:4 (1:1)
Голы: Тымко (1), Фальковский (77 - пенальти, 83 - пенальти) - Докукин (7), Радченко (50 - пенальти, 72), Сердюк (59)
Наиболее результативным выдался единственный матч «юго-восточной» группы чемпионата. Не прогадали те 100 зрителей, пришедших на стадион в парке Победы и остались на его второй тайм - 5 голов, правда 3 - с пенальти. Один из аутсайдеров принимал середнячка и дал хороший бой. "Перемога" сначала прогнозируемо вырвалась вперед, а потом николаевцы благодаря двум 11-метровым сократили отставание до минимума. Хотя и пункта получить не сумели. А вот для "Перемогы" это была первая гостевая победа в истории клуба.
Буковина (Черновцы) - Эпицентр (Дунаевцы) 0:1
Гол: Кузив Роман (78)
Минимальная и крайне необходимая победа выводит "Эпицентр" на третье место, сразу за еще одной командой из Хмельницкой области. А с учетом 2 перенесенных матчей команда из Дунаевцов может и обогнать "Подолье".
Подолье (Хмельницкий) - Чернигов 1:0
Гол: Костенко (58)
Матч, в котором побывало наибольшее количество зрителей этого воскресного дня во Второй лиге. По официальным данным - 2158. Победа одного из фаворитов над одним из аутсайдеров. Но теперь преследователем "Подолья" становятся уже не "Карпаты" Галич, а "Эпицентр". А потому еще более интересным будет противостояние последнего тура, в котором Хмельницкий сыграет с Дунаевцами.
Нива (Винница) - Карпаты (Галич) 1:1
Голы: Зеленевич (90+5) - Лебедь (80, пенальти)
Нереализованный пенальти: Загорулько (90 - "Нива" Винница)
Еще один матч-триллер. Галицким "Карпатам" обязательно надо было побеждать, чтобы продолжать борьбу за выход в Первую лигу. Накануне появились слухи об
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