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Триллер с семью голами и доминирование Хмельницкой области. Четыре матча Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)
Триллер с семью голами и доминирование Хмельницкой области. Четыре матча Второй лиги

Фейсбук ФК Перемога

Новина українською

В этот день сыграно 4 поединка во Второй лиге чемпионата Украины: один - в группе "Б" и три - в группе "А".

"Николаев-2" - "Перемога" (Днепр) 3:4 (1:1)

Голы: Тымко (1), Фальковский (77 - пенальти, 83 - пенальти) - Докукин (7), Радченко (50 - пенальти, 72), Сердюк (59)

Наиболее результативным выдался единственный матч «юго-восточной» группы чемпионата. Не прогадали те 100 зрителей, пришедших на стадион в парке Победы и остались на его второй тайм - 5 голов, правда 3 - с пенальти. Один из аутсайдеров принимал середнячка и дал хороший бой. "Перемога" сначала прогнозируемо вырвалась вперед, а потом николаевцы благодаря двум 11-метровым сократили отставание до минимума. Хотя и пункта получить не сумели. А вот для "Перемогы" это была первая гостевая победа в истории клуба.

Буковина (Черновцы) - Эпицентр (Дунаевцы) 0:1

Гол: Кузив Роман (78)

Минимальная и крайне необходимая победа выводит "Эпицентр" на третье место, сразу за еще одной командой из Хмельницкой области. А с учетом 2 перенесенных матчей команда из Дунаевцов может и обогнать "Подолье".

Подолье (Хмельницкий) - Чернигов 1:0

Гол: Костенко (58)

Матч, в котором побывало наибольшее количество зрителей этого воскресного дня во Второй лиге. По официальным данным - 2158. Победа одного из фаворитов над одним из аутсайдеров. Но теперь преследователем "Подолья" становятся уже не "Карпаты" Галич, а "Эпицентр". А потому еще более интересным будет противостояние последнего тура, в котором Хмельницкий сыграет с Дунаевцами.

Нива (Винница) - Карпаты (Галич) 1:1

Голы: Зеленевич (90+5) - Лебедь (80, пенальти)

Нереализованный пенальти: Загорулько (90 - "Нива" Винница)

Еще один матч-триллер. Галицким "Карпатам" обязательно надо было побеждать, чтобы продолжать борьбу за выход в Первую лигу. Накануне появились слухи об объединении всех трех "Карпат" (Львов, Галич и любительских) и образования единого мощного клуба в будущем или во Второй, или в Первой лиге. Тем не менее, кажется таки и на следующий сезон "Карпаты" останутся в низшем дивизионе профессионалов. Не удалось обыграть середняка чемпионата - и гол забили и с пенальти не пропустили, но... на добавленных минутах мяч таки влетел в ворота галичан.

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В статье: Вторая лига Буковина (Черновцы) Подолье (Хмельницкий) Нива (Винница) МФК Николаев-2 Карпаты (Галич) ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы) Перемога (Днепр)
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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
23.05.2021 в 23:11
Аматорські "Карпати" заявили, що не бажають об'єднуватися з іншими "Карпати". Тому в другій лізі наступного сезону галичанам компанію складуть тезки зі Львова, але не ті, хто був останнім залишком другої формації Карпат. А тим часом, напевно, в аматорах ще одні Карпати з'являться.
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