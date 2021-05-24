Вторая лига
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Почему ушел Яковенко? Анонс программы Украина футбольная
Информационно-аналитическая программа ПФЛ
Фото: ПФЛ
Совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическая программа "Украина футбольная".
25 мая. XSPORT. 00:20
Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- Верес снова теряет очки, Металлист 1925 и Агробизнес этим пользуются;
- Оболонь добывает волевую победу, Авангард и Нива выигрывают;
- Эксклюзив: Александр Слободян о приглашении и отставке Яковенко;
- Вторая лига в Группе А опять все сложно, Кривбасс обеспечил место в Первой лиге.
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Источник:ПФЛ
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