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Металл расстался с одним из своих легионеров
Футболист пробыл в харьковской команде полтора месяца
ФК Металл
Футболист пробыл в харьковской команде полтора месяца.
Бразильский защитник Эберт больше не является игроком "Металла". Об этом сообщает Meta-ratings.
Легионер, которому сегодня, 25 мая, исполнилось 28 лет, присоединился к лидеру Второй лиги в начале апреля. За это время он принял участие в двух матчах, выйдя на замену во встречах с "Никополем" (3:0) и "Перемогой" (4:0).
Ранее Эберт успел поиграть в УПЛ за "Сталь" из Каменского.
Напомним, что "Металл" первым из команд Второй лиги гарантировал себе повышение в классе. 29 мая в заключительном домашнем матче сезона команда Александра Кучера сыграет дома с "Кривбассом", который также уже заполучил путевку в Первую лигу.
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