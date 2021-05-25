Металл расстался с одним из своих легионеров

Футболист пробыл в харьковской команде полтора месяца.

Бразильский защитник Эберт больше не является игроком "Металла". Об этом сообщает Meta-ratings.

Легионер, которому сегодня, 25 мая, исполнилось 28 лет, присоединился к лидеру Второй лиги в начале апреля. За это время он принял участие в двух матчах, выйдя на замену во встречах с "Никополем" (3:0) и "Перемогой" (4:0).

Ранее Эберт успел поиграть в УПЛ за "Сталь" из Каменского.

Напомним, что "Металл" первым из команд Второй лиги гарантировал себе повышение в классе. 29 мая в заключительном домашнем матче сезона команда Александра Кучера сыграет дома с "Кривбассом", который также уже заполучил путевку в Первую лигу.