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Металл расстался с одним из своих легионеров

Вторая лига
(1 голосов)

Футболист пробыл в харьковской команде полтора месяца

Металл расстался с одним из своих легионеров

ФК Металл

Новина українською

Футболист пробыл в харьковской команде полтора месяца.

Бразильский защитник Эберт больше не является игроком "Металла". Об этом сообщает Meta-ratings.

Легионер, которому сегодня, 25 мая, исполнилось 28 лет, присоединился к лидеру Второй лиги в начале апреля. За это время он принял участие в двух матчах, выйдя на замену во встречах с "Никополем" (3:0) и "Перемогой" (4:0).

Ранее Эберт успел поиграть в УПЛ за "Сталь" из Каменского.

Напомним, что "Металл" первым из команд Второй лиги гарантировал себе повышение в классе. 29 мая в заключительном домашнем матче сезона команда Александра Кучера сыграет дома с "Кривбассом", который также уже заполучил путевку в Первую лигу.

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В статье: Эберт Металл (Харьков)
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Источник:
Meta-ratings

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