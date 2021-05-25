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29 мая Металл сыграет свое последний матч под нынешним названием
Процесс переименования Металла в Металлист запущен
Харьковский "
Как сообщал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, уже запущена процедура переименования клуба "Металл", после которой клубу вернут название "Металлист".
"Этому предшествовала большая работа городских властей и Александра Ярославского. Мы презентуем [29 мая] эмблему футбольного клуба "Металлист", и состоится возвращение любимой народной команды. "Металл" уже вышел в Первую лигу, и мы ставим перед собой амбициозные цели – за один сезон пройти в Премьер-лигу, за следующий – играть в еврокубках, а дальше – в Лиге чемпионов", - сказал Терехов.
Секретарь городского совета пригласил болельщиков на стадион поддержать команду. По его словам, запланирована интересная программа.
Напомним, 29 мая в 17:00 "Металл" проведет матч 24-го тура Второй лиги против "Кривбасса" (Кривой Рог) на стадионе "Металлист". Обе команды уже обеспечили себе выход в Первую лигу.
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