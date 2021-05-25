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29 мая Металл сыграет свое последний матч под нынешним названием

Вторая лига
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Процесс переименования Металла в Металлист запущен

29 мая Металл сыграет свое последний матч под нынешним названием

Новина українською

Харьковский "Металл" в субботу 29 мая под своим нынешним названием сыграет последнюю игру.

Как сообщал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, уже запущена процедура переименования клуба "Металл", после которой клубу вернут название "Металлист".

"Этому предшествовала большая работа городских властей и Александра Ярославского. Мы презентуем [29 мая] эмблему футбольного клуба "Металлист", и состоится возвращение любимой народной команды. "Металл" уже вышел в Первую лигу, и мы ставим перед собой амбициозные цели – за один сезон пройти в Премьер-лигу, за следующий – играть в еврокубках, а дальше – в Лиге чемпионов", - сказал Терехов.

Секретарь городского совета пригласил болельщиков на стадион поддержать команду. По его словам, запланирована интересная программа.

Напомним, 29 мая в 17:00 "Металл" проведет матч 24-го тура Второй лиги против "Кривбасса" (Кривой Рог) на стадионе "Металлист". Обе команды уже обеспечили себе выход в Первую лигу.

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В статье: Металлист (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
city.kharkov.ua

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