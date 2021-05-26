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Вторая лига. Эпицентр обыграл Чернигов и закрутил интригу до максимума

Вторая лига
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Шансы выбить "Подолье" либо "Ужгород" из топ-2 все еще неплохие у команды Бадло

Вторая лига. Эпицентр обыграл Чернигов и закрутил интригу до максимума

Фото - ФК Чернигов

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Исключительно победа устраивала "Эпицентр" в домашнем матче с середняком накануне очного противостояния "за шесть очков" против "Ужгорода". Уже в дебюте дунаевчанам удалось открыть счет - Руслан Ивашко сбросил на Романа Кузива подачу с левого фланга, а тот акцентированно пробил. Вратарь "тигров" справился с угрозой, но защитники вовремя не подстраховали своего стража ворот и брат Романа Виталий добил круглого в сетку.

Во втором тайме забил еще и Андрей Беженар, чем окончательно принес победу фавориту. В эконом-режиме "Эпицентру" удалось сегодня главное - обойтись без потери очков.

"Эпицентр" сравнялся с "Ужгородом" и "Подольем" по количеству сыгранных матчей, но от первых отстает на три очка, а от вторых на одно. Тем не менее, обоих лидеров дунаевчанам еще предстоит принять на своем поле в оставшихся турах...

Эпицентр - Чернигов 2:0 (1:0)
Голы: Кузив В. (5), Беженар (74)
Эпицентр: Попович, Бадло, Кривобедрый, Захарченко, Кузив В., Червонецкий, Буй, Геловани, Кузив Р., Ивашко, Барбоза.
Чернигов: Ширай, Борщ, Вересоцкий, Лакеенко, Мчедлишвили, Быбик, Мироненко, Сердюк, Ментей, Лазаренко, Чаус.

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В статье: ФК Чернигов Эпицентр (Дунаевцы)
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