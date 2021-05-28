Накануне второго пришествия Металлиста и трое в лодке, не считая Диназа - анонс 24-го тура Второй лиги

Ближайшие выходные способны многое прояснить в борьбе за первые два места группы А. В случае гостевых побед "Ужгорода" и "Подолья" первые точно квалифицируются в Первую лигу следующего сезона, вторые же сделают это на 60%. Если же выиграть не удастся, то интрига закрутится с новой силой, в частности, дополнительные шансы получит даже вышгородский "Диназ". Любопытно, что чисто теоретически, вклиниться на второе место могут и галицкие "Карпаты", но их шансы как раз менее существенны, чем у команды Владимира Бондаренко, которая в таблице пока идет ниже. Вот такие парадоксы...

Группа А

"Карпаты" (Галич) - "Подолье". Две домашние игры осталось провести "Карпатам" и любой другой исход, кроме победы в них, автоматически лишает команду каких-либо шансов на второе место. Да и то, у хмельницкого клуба, если сравнивать его с галичанами, еще будет домашняя встреча с "Рубиконом", победа в которой также "отрезает" команду Романа Гнатива от претензий на Первую лигу.

В первом круге подопечные Виталия Костышина были сильнее "Карпат" дома (2:0), еще и Роман Никитюк, оплевавший винницкий мяч в прошлой игре, пропустит будущий поединок из-за дисквалификации. Правда против "Подолья" говорит статистика, согласно которой хмельницкий клуб именно на выезде потерял одиннадцать из пятнадцати своих очков.

"Эпицентр" - "Ужгород". Центральный поединок тура, который свел лицом к лицу двух претендентов на первые две строчки. За счет предстоящих домашних матчей и с закарпатцами, и с "Подольем", можно говорить, что ситуация находится полностью в руках подопечных Игоря Бадло. Правда пока что "Эпицентр" в играх с конкурентами набрал лишь одно очко из шести возможных и не забил ни одного мяча. Да и третий поединок из оставшихся, выезд в Винницу к "Ниве", отнюдь не будет прогулочным.

Лучший бомбардир Второй лиги играет за "Ужгород", первенство удерживает опытный Адриан Пуканыч и по системе "гол+пас". При этом ни разу "маэстро" не забивал с пенальти, правда регулярно делает это красивыми дальними ударами, в том числе со штрафных. Стоит также вспомнить, что из-за дисквалификации пропустит матч игрок хозяев Арсен Кривобедрый.

"Волынь-2" - "Диназ". У команды из Киевской области мизерные шансы на топ-2, но в то же время самый простой календарь на финише. Помимо дублей "Волыни" и "Оболони" в числе соперников, сыграть "Диназу" еще предстоит региональное дерби с "Чайкой". Правда исключительно собственного максимума очков не хватит, нужно еще и болеть за ничьи в очных играх конкурентов...

"Рубикон" - "Нива". По игре винничане сейчас лучше "Чайки" и "Буковины", так что задачу занять шестое место по итогам сезона подопечные Владимира Цыткина способны решить. Тем не менее, в следующем туре принимать дома "Эпицентр", а затем ехать во Львов в последний игровой день. Так что три очка лучше брать немедленно. В прошлом туре винничане продемонстрировали, что у них присутствует характер. Даже после неудачи играющего президента с одиннадцатиметровой отметки они не раскисли и вырвали ничью против Галича. "Рубикон" же к концу чемпионата окончательно скатился в когорту аутсайдеров и на фоне проблем "сателита" из УПЛ ("Олимпика", если кто не понял), явно может быть не до конца настроенным на максимальный результат.

"Чайка" - "Оболонь-2". Подопечные Александра Антоненко одержали три победы в последних пяти матчах, а начиная с 18-го апреля проиграли только "Эпицентру" (0:1), доигрывая тот гостевой поединок в меньшинстве. На этом фоне первая победа "Чайки" с ноября, над "Волынью-2" в прошлом туре (2:1) выглядит неубедительно. Правда пропустят будущую игру у "пивоваров" Богдан Покоевой и Максим Потопальский.

"Буковина" - "Карпаты" (Львов). Яркая вывеска исторически, но скорее всего, один из последних матчей "зелено-белых" в нынешнем их виде. В качестве ремарки отмечу, что мне лично импонирует игра, показываемая подопечными Любомира Вовчука и выпускники академии "Карпат" заслужили большего, чем предпоследнее место в группе А Второй лиги. Но таковы уж суровые реалии современного футбола, далеко не все из этих молодых ребят попадут в "обновленные", как говорит Сергей Болотников, "Карпаты".

"Буковина" в последнее время идет по графику аутсайдеров и последнюю свою победу добыла еще в середине апреля, дома минимально обыграв "Ниву" (1:0). Стоит учесть и сложность календаря с тех пор, так что в матче с львовянами подопечные Евгения Коваленко имеют отличную возможность прервать серию неудач.

Группа Б

"Металл" - "Кривбасс". Только человек, абстрагировавшийся от новостей украинского футбола целиком, мог до сих пор не понять, что в субботу будет объявлено о возрождении "Металлиста", который был расформирован летом 2016-го. Александр Ярославский готовится к посещению чаши ОСК "Металлист" на матче с "Кривбассом" и болельщикам рекомендуют приходить на трибуны заранее, желательно за 45 минут до начала.

В спортивном плане интриги этот матч не несет - "Металл" уже точно первый, "Кривбасс" не опустится ниже второго места, но побороться за лидерство шансов уже не имеет. Так что самая большая интрига заключается в том, под каким названием харьковская команда сыграет в Золотом матче сезона Второй лиги с лучшим коллективом группы А.

"Перемога" - "Таврия". В группе Б еще предстоит доиграть ряд пренесенных матчей, но самой главной интригой, помимо реинкарнации "Металлиста", является заочная борьба "Металлурга" и "Таврии" за третье место, которое дает немного, исключительно малые бронзовые медали и моральное удовлетворение. Предстоящий поединок станет последним выездным для подопечных Юрия Чумака, дома же им еще предстоит принимать "Николаев-2". Расчет на максимум очков вполне реален и оправдан.

"Никополь" - "Яруд". Мариупольцам удалось прервать серию неудач домшней победой над "Реалом Фармой" (1:0). Но все равно подопечные Красноперова пока не выглядят уверенно. У будущего их соперника не сыграют из-за дисквалификаций Даниил Лега и Владислав Омельченко, в и чем заключается дополнительный шанс на победу гостей.

"Днепр" - "Балканы". Команда Игоря Столовицкого проиграла два выездных поединка кряду со счетом 0:4, но дома очки набирает регулярно. Победа над "Балканами" утвердит черкасский "Днепр" на пятой строчке таблицы, которую пока что оккупировала "Энергия".

"Реал Фарма" - "Энергия". Но и сама команда из Новой Каховки сдавать позиции не намерена, например делать "+3" в Одессе очень даже можно и нужно. Да и с "Никополем" в последней игре сезона должно быть несложно, поэтому подопечные Эдуарда Хаврова, за счет преимущества в очных матчах в том числе, выглядят фаворитом в борьбе за пятое место.