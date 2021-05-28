Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Диназ, Балканы и Энергия открывают 24-й тур. Смотреть онлайн, видеотрансляции
Сегодня в расписании три матча
Фото - ФК Диназ
ВОЛЫНЬ-2 - ДИНАЗ (13:00)
ДНЕПР - БАЛКАНЫ (17:00)
РЕАЛ ФАРМА - ЭНЕРГИЯ (17:30)
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