В Харькове учителей и родителей агитируют идти на матч "Металл" - "Кривбасс", который состоится в субботу, 29 мая. Рассылка приходит в учительские и родительские чаты многих городских школ.

Видимо, чтобы наполнить все трибуны "под завязку", организаторы матча решили через районные управления образования собрать "массовку". Нужно пояснить, что на рядовой матч двух команд мало кто пришел бы без такой организации. Но трибуны, судя по всему, должны быть заполнены, потому что в этот день Александр Ярославский хочет объявить о возрождении своего футбольного клуба.

"Нам дали 20 бесплатных билетов на "Металл" - "Кривбасс" 29 мая. Дети идут с родителями! Если хотите — семьями! Срочно подойдите за билетами. Нужно идти на очень важный матч", — сообщения с таким содержанием пришли, по информации источника, в несколько школ Холодногорского, Слободского и Основянского районов.

Больше всего возмущены этим учителя, у которых хотят забрать выходной. По словам педагогов, многие надеются, что билеты заберут родители и дети-старшеклассники.

Отметим, что билеты на матч продаются и в интернете. Цена стартует от 40 гривен, в наличии осталось около 164 билетов.

Напомним, ранее Александр Ярославский позвал харьковчан на игру между "Металлом" и "Кривбассом". Ярославский пообещал много интересного и секретного о последующих сезонах старого-нового клуба "Металлист".

Позже в Харьковском городском совете сообщили, что 29 мая футбольный клуб "Металл" сыграет последний раз, поскольку запустят процедуру его переименования в "Металлист". Кроме того, на игре между "Металлом" и "Кривбассом" представят эмблему "Металлиста".