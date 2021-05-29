Вторая лига
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Металл - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция
Финиш регулярного сезона для харьковчан
Фото - ФК Металл
У "Металла" впереди еще Золотой матч Второй лиги, но уже сейчас можно начинать подводить итоги. Включайте трансляцию минимум за 45 минут до начала! Пообещали, что будет интересно...
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Комментарии (2)
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Slavutic
29.05.2021 в 17:35
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jnp49 (ОДЕССА)
29.05.2021 в 17:09
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