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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металл - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
(2 голосов)

Финиш регулярного сезона для харьковчан

Металл - Кривбасс: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Металл

Новина українською

У "Металла" впереди еще Золотой матч Второй лиги, но уже сейчас можно начинать подводить итоги. Включайте трансляцию минимум за 45 минут до начала! Пообещали, что будет интересно...

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металл (Харьков)
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Комментарии (2)
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Slavutic
29.05.2021 в 17:35
В режиме реального времени наблюдаем возрождение Металлиста! Солидное начало! Ярославский и Терехов со своими детьми открывали матч! Независимо от того, как город разберётся со своими двумя Металлистами, удачи Харькову в дальнейшем!) Одесса + Харьков = алкоголь!!!
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jnp49 (ОДЕССА)
29.05.2021 в 17:09
Приятно ОЧЕНЬ смотреть на сие действо! ВПЕРЁД МЕТАЛЛИСТ! Футбольная Украина РАДА возрождению нашей ФУТБОЛЬНОЙ ЛЕГЕНДЫ!!!
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